Release new merit list in 15 days Calcutta High Court strict on WBJEE result 15 दिनों में नया मेरिट लिस्ट जारी करो; WBJEE रिजल्ट को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, Career Hindi News - Hindustan
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल जेईई बोर्ड को 15 दिन के भीतर नया मेरिट लिस्ट जारी करने का हुक्म दिया। कोर्ट ने बताया कि पुराना लिस्ट आरक्षण नियमों के खिलाफ पाया गया।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 08:29 PM
पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा (WBJEE) की मेरिट लिस्ट अब दोबारा बनेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि JEE बोर्ड द्वारा जारी की गई मौजूदा मेरिट लिस्ट अदालत के OBC आरक्षण को लेकर पहले दिए गए आदेश के खिलाफ है। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने आदेश दिया कि नया पैनल उन 66 पिछड़े वर्गों (OBC) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए, जिन्हें पश्चिम बंगाल की पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 2010 से पहले मान्यता दी थी। इन वर्गों को 7 फीसदी आरक्षण देना होगा। कोर्ट ने ये पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर पूरी करने को कहा है।

कोर्ट ने क्या दिया आदेश

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख से पहले, बोर्ड के रजिस्ट्रार और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि WBJEE की 2025 की मेरिट लिस्ट, 21 मई को दिए गए अदालत के आदेश का उल्लंघन करके तैयार की गई है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब कुछ छात्रों ने जस्टिस चंदा को ईमेल भेजकर शिकायत की थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि बोर्ड ने नई आरक्षण नीति के अनुसार 8 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी की, जबकि यह नीति 10 जून से प्रभाव में आई थी। इस नीति को 17 जून को हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने स्थगित कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 11 अगस्त तक के लिए अंतरिम रूप से लागू रहने की अनुमति दी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि यह पॉलिसी भविष्य की परीक्षाओं पर ही लागू हो सकती है, अप्रैल 2025 में हो चुकी परीक्षा पर नहीं।

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब परीक्षा का सूचना बुलेटिन दिसंबर 2024 में जारी हुआ, आवेदन जनवरी-फरवरी 2025 में हुए और परीक्षा 27 अप्रैल को ली गई, तो जून 2025 में लागू हुई नई आरक्षण नीति को उस पर कैसे लागू किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि मौजूदा मेरिट लिस्ट न केवल गलत है बल्कि टिकाऊ भी नहीं है और इसे तुरंत दुरुस्त किया जाना जरूरी है।

