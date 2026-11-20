MNIT से बीटेक, UPSC के लिए छोड़ी लाखों की नौकरी, तीसरे प्रयास में बनीं IAS, अब मिली नई जिम्मेदारी
रेखा सियाक राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ घनाड़ा की रहने वाली है। 17 अगस्त 1999 को जन्मी रेखा बेहद की साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मदनलाल सियाक LIC एजेंट और मां रामावती देवी गृहिणी हैं।
कहते हैं कि मुश्किलें कितनी भी आएं, लेकिन पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाए, तो एक ना एक दिन सफलता हासिल कर ही लेते हैं। IAS रेखा सियाक की कहानी भी कुछ ऐसी हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि चाहें रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल मिल जाती है। वो साल 2025 बैच की यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। योगी सरकार ने अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। दरअसल, रेखा सियाक को उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) अतर्रा, बांदा के पद पर तैनात किया है। इनकी यूपीएससी जर्नी कमाल की रही है। रेखा ने कम उम्र में ही बगैर कोचिंग सफलता हासिल की है। चलिए जानते हैं कि कौन हैं रेखा सियाक और कैसा रहा IAS बनने तक का सफर।
कौन हैं रेखा सियाक
रेखा सियाक राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ घनाड़ा की रहने वाली है। 17 अगस्त 1999 को जन्मी रेखा बेहद की साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मदनलाल सियाक LIC एजेंट और मां रामावती देवी गृहिणी हैं। 3 भाई-बहनों में सबसे छोटी रेखा हैं। भले ही वो सबसे छोटी हों, लेकिन पढ़ाई में हमेशा आगे रहीं।
बीटेक के बाद नौकरी
12वीं के एग्जाम के बाद रेखा ने JEE की तैयारी और एग्जाम क्लियर कर लिया। इसके बाद उन्हें जयपुर के प्रतिष्ठित MNIT में BTech किया। यहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बीटेक के बाद उनकी एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी भी लग गई। यहां उनकी लाखों की सैलरी थी। लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा। नौकरी के दौरान उनका रुझान सिविल सर्विस की ओर गया।
ढाई साल के बाद छोड़ी नौकरी
रेखा सियाक ने करीब ढाई साल एमएनसी कंपनी में काम किया और फिर यूपीएससी के लिए लाखों पैकेज वाली नौकरी छोड़ दी। ऐसे में साल 2021 में कोविड काल के दौरान उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग में मॉक इंटरव्यू नहीं दिए, बल्कि घर पर रहकर ही तैयारी की।
ऐसे की यूपीएससी की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा ने 2 साल तक कमरे में रहकर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की। ऑनलाइन पढ़ाई कर नोट्स तैयार किए। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यूपीएससी का सफर उनके लिए आसान नहीं था। शुरुआती 2 दो प्रयासों में उन्हें असफलता हासिल हुई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बल्कि अपनी खामियों पर काम किया और मेहनत दोगुनी कर दी।
तीसरे प्रयास में हासिल की 176वीं रैंक
आखिरकार, रेखा सियाक की मेहनत रंग लाई। उन्होंने तीसरे प्रयास में सफलता मिली। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 176 के साथ वह IAS बनीं। वह अपनी तैयारी में परिवार का सहयोग मानती है। फिलहाल, उन्हें अब नई जिम्मेदारी मिली है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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