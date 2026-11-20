रेखा सियाक राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ घनाड़ा की रहने वाली है। 17 अगस्त 1999 को जन्मी रेखा बेहद की साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मदनलाल सियाक LIC एजेंट और मां रामावती देवी गृहिणी हैं।

कहते हैं कि मुश्किलें कितनी भी आएं, लेकिन पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाए, तो एक ना एक दिन सफलता हासिल कर ही लेते हैं। IAS रेखा सियाक की कहानी भी कुछ ऐसी हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि चाहें रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल मिल जाती है। वो साल 2025 बैच की यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। योगी सरकार ने अब उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। दरअसल, रेखा सियाक को उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) अतर्रा, बांदा के पद पर तैनात किया है। इनकी यूपीएससी जर्नी कमाल की रही है। रेखा ने कम उम्र में ही बगैर कोचिंग सफलता हासिल की है। चलिए जानते हैं कि कौन हैं रेखा सियाक और कैसा रहा IAS बनने तक का सफर।

कौन हैं रेखा सियाक रेखा सियाक राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ घनाड़ा की रहने वाली है। 17 अगस्त 1999 को जन्मी रेखा बेहद की साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता मदनलाल सियाक LIC एजेंट और मां रामावती देवी गृहिणी हैं। 3 भाई-बहनों में सबसे छोटी रेखा हैं। भले ही वो सबसे छोटी हों, लेकिन पढ़ाई में हमेशा आगे रहीं।

बीटेक के बाद नौकरी 12वीं के एग्जाम के बाद रेखा ने JEE की तैयारी और एग्जाम क्लियर कर लिया। इसके बाद उन्हें जयपुर के प्रतिष्ठित MNIT में BTech किया। यहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बीटेक के बाद उनकी एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी भी लग गई। यहां उनकी लाखों की सैलरी थी। लेकिन यहां उनका मन नहीं लगा। नौकरी के दौरान उनका रुझान सिविल सर्विस की ओर गया।

ढाई साल के बाद छोड़ी नौकरी रेखा सियाक ने करीब ढाई साल एमएनसी कंपनी में काम किया और फिर यूपीएससी के लिए लाखों पैकेज वाली नौकरी छोड़ दी। ऐसे में साल 2021 में कोविड काल के दौरान उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। उन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग में मॉक इंटरव्यू नहीं दिए, बल्कि घर पर रहकर ही तैयारी की।

ऐसे की यूपीएससी की तैयारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेखा ने 2 साल तक कमरे में रहकर 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की। ऑनलाइन पढ़ाई कर नोट्स तैयार किए। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यूपीएससी का सफर उनके लिए आसान नहीं था। शुरुआती 2 दो प्रयासों में उन्हें असफलता हासिल हुई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बल्कि अपनी खामियों पर काम किया और मेहनत दोगुनी कर दी।