REET Mains : राजस्थान में 7759 शिक्षक भर्ती के आवेदन आज से, विज्ञप्ति में सरकार का बड़ा वादा गायब, कई उम्मीदें टूटीं

RSSB RSMSSB Rajasthan 3rd grade teacher vacancy : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। थर्ड ग्रेड लेवल-1 (कक्षा 1 से 5 तक) और लेवल-2 (कक्षा 6 से 8 तक) के 7759 पदों के लिए आवेदन आज 7 नवंबर से शुरू होंगे। रीट पास अभ्यर्थी rssb.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 तय की गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक राजस्थान थर्ड ग्रेड लेवल-1 में 5636 जबकि लेवल-2 में 2123 पदों पर भर्ती निकाली गई है। दोनों लेवल के लिए रीट पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 17 से 21 जनवरी 2026 तक होगी। इस परीक्षा का रिजल्ट 10 जुलाई 2026 को घोषित किया जाएगा। रिजल्ट आने पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी।

लेवल-2 अध्यापक भर्ती में सबसे अधिक विज्ञान-गणित के 1043 पद जबकि संस्कृत के 389 पद, हिंदी के 174 पद, अंग्रेजी के 221 पद और एसएसटी के 296 पद हैं। लेवल-1 में संस्कृत शिक्षा में 636 पदों और सामान्य शिक्षा में 5 हजार पदों पर भर्ती होगी।

50 फीसदी महिला आरक्षण का वादा नहीं हो पाया पूरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर महिलाओं को शिक्षक भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। लेकिन विधि विभाग ने इस प्रस्ताव पर आपत्तियां जताई और फाइल लौटा दी थी। ऐसे में विज्ञप्ति में पहले की तरह महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण का जिक्र ही किया गया है। आरक्षण 50 फीसदी नहीं हो पाया है।

स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए झटका एल 1 और एल 2 दोनों भर्ती में इस बार स्पेशल एजुकेशन के पद नहीं हैं। ऐसे में स्पेशल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों को इस बार मायूसी ही हाथ लगी है।

उम्मीदें टूटीं आपको बता दें कि बीते कई दिनों से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बहाली में पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लगातार आंदोलन चल रहा था। उनकी मांग थी कि वैकेंसी 25-30 हजार की जाए। लेकिन पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो सकी।

पदों का ब्योरा राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती- लेवल-1 विभाग- पद संस्कृत शिक्षा विभाग- 636

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग - 5000

राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती- लेवल-2 विभाग व पद एसएसटी - 296

हिंदी - 174

इंग्लिश - 221

संस्कृत- 389

गणित-विज्ञान - 1043

शैक्षणिक योग्यता- 1. प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

2. अध्यापक (स्तर-द्वितीय) कक्षा 6 से 8 (विषय सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, गणित-विज्ञान, हिन्दी) के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार ने 40 वर्ष आयु प्राप्त नहीं की होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी।

न्यूनतम पासिंग मार्क्स नॉन टीएसपी एरिया सामान्य श्रेणी - 60 अंक

एससी-एसटी, ओबीसी, एमबीसी, EWS - 55 अंक

विधवा, परित्यकता, एक्स सर्विसमैन - 50 अंक

निशक्तजन श्रेणी - 40 अंक

सहारिया जनजाति - 36 अंक

टीएसपी एरिया सामान्य श्रेणी - 60 अंक

एससी, ओबीसी, एमबीसी, EWS -55 अंक

एसटी और विधवा परित्यकता - 36 अंक

आवेदन शुल्क- 1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये