REET Mains Admit Card 2026: आज जारी होगा रीट मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

REET Mains Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली 'रीट मुख्य परीक्षा 2026' (REET Mains 2026) के एडमिट कार्ड आज आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपना हॉल टिकट बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे

परीक्षा की तिथियां और शिफ्ट का विवरण राजस्थान सरकार के कैलेंडर के अनुसार, इस साल रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर निर्धारित केंद्रों पर किया जाएगा। यह परीक्षा प्राथमिक (लेवल-1) और उच्च प्राथमिक (लेवल-2) शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। एडमिट कार्ड में छात्र की परीक्षा का सटीक समय, केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम दर्ज होगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी—पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "Admit Card" सेक्शन पर क्लिक करें।

3. अब "REET Mains 2026 Admit Card" के लिंक का चयन करें।

4. अपना आवेदन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।

5. कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

6. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

परीक्षा केंद्र पर ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि:

समय से पहले पहुंचें: परीक्षा शुरू होने से कम से कम 1.5 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

फोटो आईडी कार्ड: एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड) और एक नई फोटो साथ लाना अनिवार्य है।

ड्रेस कोड का पालन: राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित विशेष ड्रेस कोड का पालन करना होगा।