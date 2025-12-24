REET Exam Date 2025: REET मेंस परीक्षा की तारीखें घोषित, जानें कब होगा आपका एग्जाम

संक्षेप: REET Mains Exam Date 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा साझा किए गए अपडेट के अनुसार, इस राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।

REET Exam Date 2025: राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने REET (राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक सीधी भर्ती) मेंस परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेंस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों (Level-1 और Level-2) के 7,759 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली 'REET मुख्य परीक्षा' अब अपने अंतिम चरण में है। बोर्ड द्वारा साझा किए गए अपडेट के अनुसार, इस राज्य स्तरीय परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।

परीक्षा की तारीखें और शिफ्ट का समय बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह भर्ती परीक्षा विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक, परीक्षाएं दो पालियों (शिफ्ट) में आयोजित की जाएंगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम डेढ़ घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि सुरक्षा जांच और बायोमेट्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

एडमिट कार्ड को लेकर महत्वपूर्ण सूचना परीक्षा की तारीखों के ऐलान के साथ ही बोर्ड ने एडमिट कार्ड को लेकर भी संकेत दिए हैं। जानकारी के अनुसार, एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पहले बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का पता, रोल नंबर और जरूरी दिशा-निर्देश दिए होंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा।

नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम राजस्थान में हाल के वर्षों में हुई परीक्षाओं को देखते हुए, बोर्ड इस बार सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरे और उड़न दस्तों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा, बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए एक 'ड्रेस कोड' भी निर्धारित किया है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घड़ी या आभूषण ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

लाखों पदों पर होगी भर्ती यह मुख्य परीक्षा तृतीय श्रेणी शिक्षकों (Level-1 और Level-2) के हजारों रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। परीक्षा का स्तर काफी प्रतिस्पर्धी रहने वाला है, इसलिए उम्मीदवारों को अब रिवीजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।