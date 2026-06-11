REET Level 1 Result 2026 जारी, हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट में अपना नाम
REET Level 1 Result 2026 जारी हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट और कटऑफ जारी कर दी है।
राजस्थान में सरकारी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 11 जून 2026 को REET प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा (लेवल-1) का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट और परिणाम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। RSSB के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर परिणाम जारी होने की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती लेवल-1 का प्री-डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Pre-DV) परिणाम स्वीकृत कर दिया गया है। इसके साथ ही लैब असिस्टेंट परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी की गई है। अध्यक्ष ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए अगले चरण के लिए शुभकामनाएं दीं।
परिणाम में क्या-क्या शामिल है?
इस बार परिणाम केवल व्यक्तिगत स्कोरकार्ड के रूप में नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण पीडीएफ दस्तावेजों के रूप में जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को इनमें अपनी स्थिति जांचनी होगी। मेरिट सूची में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न वर्गों जैसे सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग-अलग कटऑफ अंक भी जारी किए गए हैं। बोर्ड ने ट्राइबल सब-प्लान (TSP) और नॉन-टीएसपी (NTSP) क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग मेरिट सूची भी उपलब्ध कराई है। साथ ही परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या की जानकारी भी दी गई है।
ऐसे डाउनलोड करें REET Level 1 Result 2026
- परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां होमपेज पर मौजूद "Results" या "Latest Updates" सेक्शन में REET Level 1 Result 2026 का लिंक दिखाई देगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही परिणाम की पीडीएफ खुल जाएगी।
- उम्मीदवार अपने कीबोर्ड पर Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर खोज सकते हैं।
- यदि रोल नंबर सूची में मौजूद है तो उम्मीदवार अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र माना जाएगा।
अब क्या होगा अगला चरण?
परिणाम जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस दौरान शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आरक्षण संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात की जांच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन सफल होने के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।
गौरतलब है REET लेवल-1 परीक्षा राजस्थान में प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती का अहम माध्यम है। परिणाम जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों का सरकारी शिक्षक बनने का सपना अब एक कदम और करीब पहुंच गया है। जिन उम्मीदवारों का नाम मेरिट सूची में शामिल हुआ है, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बोर्ड की आधिकारिक घोषणाओं पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव