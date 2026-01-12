REET Exam Center 2026: 17 जनवरी को परीक्षा, राजस्थानभर में बनाए गए केंद्र; देखें लिस्ट

संक्षेप: राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए REET 2026 को लेकर बड़ी अपडेट है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है।

REET Exam Center 2026: राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) 2026 को लेकर अहम खबर सामने आई है। 17 जनवरी 2026 को होने वाली इस राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी अच्छी तरह समझ लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।

बोर्ड की ओर से साफ किया गया है कि हर उम्मीदवार को उसका परीक्षा केंद्र एडमिट कार्ड पर ही आवंटित किया जाएगा। यानी, किस जिले और किस केंद्र पर परीक्षा देनी है, इसकी अंतिम और आधिकारिक जानकारी REET Admit Card 2026 में ही दी जाएगी। हालांकि, बोर्ड ने पहले से ही जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है, जिससे अभ्यर्थी संभावित स्थानों से परिचित हो सकें।

REET परीक्षा का आयोजन हर साल राजस्थान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता जांचने के लिए किया जाता है। REET 2026 का आयोजन भी ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड) में किया जाएगा।

इस परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों शामिल होंगे। प्रत्येक पेपर की अवधि 150 मिनट होगी और हर पेपर में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा।

REET Exam Center 2026: राजस्थान के किन जिलों में होंगे REET परीक्षा केंद्र REET Exam Center 2026 के तहत राजस्थान के लगभग सभी प्रमुख जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और पाली जैसे जिले शामिल हैं।

उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि यह सूची केवल जानकारी के उद्देश्य से है। वास्तविक परीक्षा केंद्र वही होगा, जो एडमिट कार्ड पर दर्ज होगा।

REET Exam Center 2026: परीक्षा केंद्र को लेकर जरूरी निर्देश बोर्ड ने REET परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ अहम निर्देश भी जारी किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र एक ही रहेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, बोर्ड के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा केंद्रों की संख्या में बदलाव करे या नए केंद्र जोड़े। इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम सूचना के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और एडमिट कार्ड पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है।

REET Exam Center 2026: अभ्यर्थियों को मिलेगी मुफ्त परिवहन सुविधा REET 2026 को लेकर एक बड़ी राहत की खबर यह भी है कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को बस में यात्रा करते समय अपना REET Admit Card दिखाना अनिवार्य होगा। हालांकि, बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्रा से जुड़ा कोई अन्य खर्च उम्मीदवारों को स्वयं ही वहन करना होगा।

REET Exam Center 2026: समय से पहुंचना और निर्देशों का पालन जरूरी बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे परीक्षा वाले दिन समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें और एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। किसी भी तरह की लापरवाही से परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।