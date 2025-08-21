6-10 महीने में होगी भर्ती, हुए हैं ये अहम बदलाव; SSC की परीक्षाओं पर क्या बोली सरकार

एसएससी ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब परीक्षाओं का साइकिल 6-10 महीनों में पूरा होगा। एसएससी की तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार ने राज्यसभा में बयान दिया है।

अब सरकारी नौकरियों के इंतजार में उम्मीदवारों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े सुधार करते हुए साइकिल की अवधि को घटाकर 15-18 महीनों से सिर्फ 6-10 महीने कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में दी।

भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव मंत्री ने बताया कि आयोग ने कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं-

पेन-एंड-पेपर परीक्षा खत्म कर पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू करना।

परीक्षा नोटिस की अवधि घटाकर 45 दिन से 21 दिन करना।

परीक्षाओं के टियर/स्टेज कम करना।

डिस्क्रिप्टिव पेपर खत्म करना (सिवाय हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा के)।

इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी तरह बंद करना।

डिजिटल ई-डॉसियर सिस्टम लागू करना और फिजिकल डॉसियर को खत्म करना। ई-डॉसियर सिस्टम से मिला फायदा एसएससी ने ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड ई-डॉसियर सिस्टम बनाया है, जिससे उम्मीदवारों की जानकारी सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संभाली जाती है। इसके तहत-

हर चरण पर यूनिक ट्रैकिंग नंबर से ट्रैकिंग की सुविधा है।

मंत्रालयों और विभागों को डिजिटल माध्यम से ही दस्तावेज़ भेजे जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है।

फिजिकल डॉसियर की ज़रूरत खत्म हो गई है और प्री-अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन तेज़ हुआ है। किन परीक्षाओं में लागू हुआ? यह सिस्टम कई प्रमुख परीक्षाओं में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है, जिनमें शामिल हैं

सीजीएल (संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा) 2024

सीएचएसएल (संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा) 2024

जूनियर इंजीनियर (जेई) परीक्षा 2024

मल्टी-टास्किंग (गैर-तकनीकी) कर्मचारी और हवलदार परीक्षा 2024 क्षेत्रीय भाषाओं को भी मिला बढ़ावा जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2022 से SSC ने तीन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जिनमें एमटीएस, सीएचएसएल और कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा अब 13 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी करानी शुरू कर दी हैं। वहीं, यूपीएससी और अन्य भर्ती एजेंसियां जैसे आईबीपीएस और रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भी परीक्षाएं 13 भाषाओं के साथ आयोजित कर रही हैं।