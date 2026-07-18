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NEET UG : रिकॉर्ड 2.79 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी 21 जून की री-नीट परीक्षा, 3 मई की तुलना में 9 फीसदी कम

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET UG : रिपोर्ट के मुताबिक री-नीट में 87.75 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई है जबकि 3 मई को हुई परीक्षा में 96.72 प्रतिशत छात्र शामिल हुए थे।

NEET UG : रिकॉर्ड 2.79 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी 21 जून की री-नीट परीक्षा, 3 मई की तुलना में 9 फीसदी कम

मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-स्नातक) की तीन मई को हुई मूल परीक्षा की तुलना में करीब 2.79 लाख कम अभ्यर्थियों ने पुनर्परीक्षा दी। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित इस परीक्षा को प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच 12 मई को रद्द कर दिया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रहा है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी।

पुनर्परीक्षा में 19,99,895 अभ्यर्थी शामिल हुए जबकि तीन मई को 22.05 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। एनटीए ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित किया। एजेंसी के अनुसार, 11.21 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। परिणाम संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकरण की संख्या लगभग समान रही, लेकिन इस बार उल्लेखनीय संख्या में अभ्यर्थियों ने पुनर्परीक्षा नहीं दी।

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नीट-स्नातक 2026 के लिए 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। यह संख्या 2025 में हुए 22.76 लाख पंजीकरण से मामूली रूप से अधिक है। हालांकि, केवल 19.99 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 2,79,848 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है।

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कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान 2020 में हुई परीक्षा में 2.30 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे। तीन मई को आयोजित मूल परीक्षा में 22.05 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और उपस्थिति 96.72 प्रतिशत रही थी। पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 87.72 प्रतिशत रही, जो 2020 के बाद से दर्ज की गई दूसरी सबसे कम उपस्थिति है।

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राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक देश की सबसे बड़ी स्नातक प्रवेश परीक्षा है। इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए करीब 25 लाख अभ्यर्थी पंजीकरण कराते हैं। एनटीए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हर वर्ष नीट आयोजित करता है। एमबीबीएस की देश में 1.37 लाख सीटें उपलब्ध हैं। इनमें करीब 56,000 सीट सरकारी और लगभग 52,000 सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हैं।

एमबीबीएस के अलावा डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नीट के परिणाम का इस्तेमाल किया जाता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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