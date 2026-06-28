Re-NEET Answer Key 2026: री-नीट यूजी 2026 आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका है आज
Re-NEET 2026 Answer Key: एनटीए आज 28 जून को रात 11:50 बजे री-नीट 2026 की आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो बंद कर देगा। छात्र 200 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क देकर चुनौती दे सकते हैं।
re neet ug 2026 answer key objection window: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज 28 जून 2026 को री-नीट (Re-NEET 2026) प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने वाली ऑनलाइन विंडो को पूरी तरह बंद कर देगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को किसी भी सवाल के जवाब पर संदेह है, उनके पास चुनौती देने के लिए अब कुछ ही घंटों का समय शेष बचा है। छात्र केवल आधिकारिक पोर्टल neet.nta.nic.in पर जाकर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
प्रति सवाल 200 रुपये की फीस और रिफंड पॉलिसी
एनटीए के मुताबिक, प्रत्येक सवाल पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा। यह भुगतान केवल ऑनलाइन मोड (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई) के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा छात्र की आपत्ति को सही मान लिया जाता है, तो उस विशेष सवाल के लिए ली गई प्रोसेसिंग फीस उम्मीदवार के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।
ईमेल या पोस्ट से नहीं मानी जाएगी आपत्ति
एनटीए ने साफ शब्दों में कहा है कि आपत्तियों को केवल वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ईमेल, फैक्स, डाक या किसी अन्य ऑफलाइन मोड से भेजी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, छात्र केवल उसी प्रश्नपत्र सीरीज कोड (जैसे पेपर कोड 50, 60, 70 या 80) के तहत सवालों को चुनौती दे सकते हैं, जो 21 जून को परीक्षा के बाद उन्हें बुकलेट के रूप में मिला था।
यदि किसी छात्र की आपत्ति सही पाई जाती है, तो संशोधित जवाब को सभी चारों सेटों के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। एनटीए इस समीक्षा के बाद फाइनल आंसर-की तैयार करेगा, जिसे रिजल्ट घोषित होने से पहले जारी किया जाएगा। इसके बाद किसी भी शिकायत पर विचार नहीं होगा।
आंसर-की को ऑनलाइन चैलेंज करने के आसान स्टेप्स:
- सबसे पहले एनटीए नीट की आधिकारिक वेबसाइट NEET.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर एक्टिव "NEET UG Re-Exam Answer Key Challenge" के लिंक पर क्लिक करें।
- अपने 'एप्लीकेशन नंबर' और 'पासवर्ड' या 'जन्म तिथि' की मदद से लॉग-इन करें।
- अपने प्रश्नपत्र का सीरीज कोड दर्ज करें और उन प्रश्नों को सिलेक्ट करें जिन्हें आप चैलेंज करना चाहते हैं।
- अपने दावे के समर्थन में एनसीईआरटी (NCERT) किताबों या प्रामाणिक शैक्षणिक डॉक्यूमेंट की पीडीएफ (PDF) कॉपी अपलोड करें।
- अपने चैलेंज को ध्यान से रिव्यू करें और प्रति प्रश्न 200 रुपये की ऑनलाइन फीस का भुगतान कर फाइनल सबमिट कर दें।
एनटीए ने यह भी बताया है कि वर्तमान में ओएमआर शीट (OMR Sheet) की स्कैनिंग का काम तेजी से चल रहा है, इसलिए इस चरण में व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं है। स्कैनिंग पूरी होने के बाद छात्रों को ओएमआर देखने का अलग से मौका दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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