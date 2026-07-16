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NEET UG Topper : कौन हैं नीट यूजी के टॉपर आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल, कैसे आई AIR 1 और AIR 2

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Re NEET Topper 2026 : नीट यूजी 2026 री एग्जाम में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। आर्यन गुप्ता की ऑल इंडिया रैंक 1 और  पंशुल बंसल की रैंक 2 रही है।

NEET UG Topper : कौन हैं नीट यूजी के टॉपर आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल, कैसे आई AIR 1 और AIR 2

Re NEET Topper 2026 : नीट यूजी 2026 री एग्जाम में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से टॉप किया है। आर्यन गुप्ता की ऑल इंडिया रैंक 1 और पंशुल बंसल की रैंक 2 रही है। पंजाब में लुधियाना के रहने वाले आर्यन गुप्ता का टारगेट बीते कई सालों से अच्छे मेडिकल संस्थान से MBBS कर डॉक्टर बनना रहा है। वे 2019 से ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) की तैयारी कर रहे थे। छठी क्लास से ही उन्होंने इसकी प्लानिंग और कुछ कुछ तैयारी शुरू कर दी थी। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें एक कोचिंग सेंटर में स्कॉलरशिप मिली थी। वे अपनी सफलता का श्रेय रेगुलर क्लासरूम टेस्ट के जरिए लगातार प्रैक्टिस और उन टीचर्स की गाइडेंस को देते हैं, जिन्होंने हर असेसमेंट के बाद उनके डाउट्स क्लियर किए। गुप्ता का मानना ​​है कि वन ऑन वन होने वाले इन डाउट सेशन से उनके कॉन्सेप्ट्स मज़बूत हुए, जिससे समय के साथ उनके परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हुआ।

कौन हैं नीट टॉपर पंशुल बंसल

हरियाणा के ही रहने वाले पंशुल बंसल ने भी ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है। जब रोजाना होने वाले टेस्ट में पंशुल का स्कोर सुधर रहा था, तब उन्हें लग गया था कि वो NEET क्रैक कर सकते हैं। लगातार पढ़ाई करना उनका मूल मंत्र रहा। उन्होंने कहा, "पढ़ाई लगातार होनी चाहिए। एक दिन 10 घंटे पढ़ूं और अगले दिन बिल्कुल न पढ़ूं, ऐसा करना गलत है। मैंने इसे पांच पांच घंटे की पढ़ाई में बांटना बेहतर समझा।"

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19 उम्मीदवारों ने 720 में से 700 से अधिक अंक

कुल 19 उम्मीदवारों ने 720 में से 700 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 705 से अधिक अंक लाने वाले शीर्ष 17 रैंकर्स आठ राज्यों से हैं- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना । गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 21 जून को री नीट यूजी हुआ था जिसमें 20 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था।

कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के टॉपर्स:

जिग्मेट यांगचेन लामो (लद्दाख) - 530 अंक

ध्रुव त्रिपाठी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) - 606 अंक

फहमीदा अनीस (लक्षद्वीप) - 573 अंक

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सर्वाधिक पास होने वाले यूपी से

देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से क्वालिफाइड उम्मीदवार सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश से 1.7 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा क्वालिफाई की है, जबकि लक्षद्वीप से 43 उम्मीदवार सफल हुए हैं। 17 स्टेट टॉपर्स ने 700 या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं।

- 690 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 138 उम्मीदवार हैं, जो देश के 66 शहरों से आते हैं। इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवारों ने पहली बार यह परीक्षा दी थी और 99 प्रतिशत टॉपर्स की आयु 17 से 19 वर्ष के बीच है

- 17 स्टेट टॉपर्स ने 700 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 26 स्टेट टॉपर्स का स्कोर 690 से अधिक रहा है।

- महिलाओं के पास होने की दर (56.8 प्रतिशत) पुरुषों की दर (55.1 प्रतिशत) से अधिक रही।

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किस कैटेगरी के कितने उम्मीदवार हुए पास

ओबीसी -NCL: 5.12 लाख

जनरल : 2.91 लाख

एससी - 1.59 लाख

जनरल EWS: 95,026

एसटी - 63,716

PwBD: 3,666

PwD: 303

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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