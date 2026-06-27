NEET UG Re-Exam 2026: टेलीग्राम पर 25 हजार में बिका नीट की दोबारा हुई परीक्षा का पेपर? NTA का आया जवाब
सोशल मीडिया पर नीट की दोबारा हुई परीक्षा के बाद टेलीग्राम पर पेपर लीक की अफवाहें उड़ीं जिस पर NTA ने सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पहले हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा लीक हो जाने के बाद हाल ही में हुए री-नीट एग्जाम को बीते हुए एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन विवादों और अफवाहों का बाजार अभी भी पूरी तरह से गर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार ऐसे ट्वीट्स की बाढ़ आ रही है, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। मगर इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इन दावों की सच्चाई दुनिया के सामने रखने के लिए मैदान में उतर चुकी है।
टेलीग्राम पर 25 हजार में पेपर बिकने का दावा
यह ताजा मामला एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने सनसनीखेज दावा करते हुए लिखा, "100% कंफर्म री-नीट पेपर लीक!! यह पेपर एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर 100 से ज्यादा बच्चों को करीब 25 हजार रुपये में बेचा गया है।"
इस तरह के दावे जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुए, छात्रों और उनके माता-पिता के बीच हड़कंप मचना लाजिमी था। छात्रों की रातों की नींद पहले ही उड़ी हुई है। एक बार एग्जाम देकर दोबारा उसी मानसिक दबाव से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में जब इंटरनेट पर 25 हजार में पेपर बिकने की खबरें आती हैं, तो बच्चों का मनोबल टूटता है और हर कोई यह सोचने लगता है कि क्या वाकई फिर से परीक्षा की पारदर्शिता भंग हुई है?
एनटीए ने दिया करारा जवाब
इन अफवाहों पर चुप्पी साधने के बजाय, टेस्टिंग एजेंसी ने तुरंत एक्शन लिया। एजेंसी ने बिना कोई वक्त गंवाए एक्स यूजर के दावों का जवाब दिया और कमेंट सेक्शन में जाकर साफ तौर पर कहा, "कृपया अफवाहें न फैलाएं।" एनटीए ने उस वायरल तस्वीर पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि तस्वीर में जो आईडी दिखाई दे रही है, वो साफ-साफ विजिबल है। एजेंसी 21 जून को हुए एग्जाम के दौरान जिस भी छात्र को यह क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था, उसकी पूरी तरह से जांच और वेरिफिकेशन करेगी। एनटीए ने कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इस तरह के फर्जी वीडियो या स्क्रीनशॉट शेयर करना एक संगीन जुर्म है। जो भी लोग ऐसी भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
टेलीग्राम स्कैम के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर एक्शन
टेलीग्राम पर चल रहे इस तरह के स्कैम और धोखाधड़ी से निपटने के लिए एनटीए अब पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। जिन चैनल्स पर पेपर लीक होने के झूठे दावे किए जा रहे हैं, उनकी पहचान करके उन्हें लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही, एजेंसी छात्रों और उनके पैरेंट्स को भी आगाह कर रही है कि वे ऐसे किसी भी फ्रॉड के झांसे में न आएं, क्योंकि ऐसी गतिविधियों में शामिल होना एक गंभीर अपराध है। एनटीए का मुख्य मकसद सभी कैंडिडेट्स के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा का माहौल बनाए रखना है।
इस बार कोई गड़बड़ी नहीं: एनटीए का दावा
गौरतलब है कि 3 मई को हुए नीट एग्जाम के बाद से ही एनटीए विवादों के केंद्र में रही है। उस वक्त पेपर लीक की खबरों ने इतना तूल पकड़ा कि आखिरकार शिक्षा मंत्रालय को दखल देना पड़ा और पूरी परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा।
हालांकि, इस बार अधिकारियों का कहना है कि री-नीट का आयोजन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी के हुआ है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल (DG) अभिषेक सिंह ने टाइम्स नाउ डिजिटल से बातचीत में साफ किया, "हमें अभी तक किसी भी तरह के लीक को लेकर कोई भी मेल या शिकायत नहीं मिली है। एनटीए इस बार पूरी प्रक्रिया को लेकर 100 फीसदी आश्वस्त है।"
री-नीट के जल्द आएंगे नतीजे
इन तमाम अफवाहों और दावों-प्रतिदावों के बीच, एनटीए ने अपने तय कार्यक्रम के अनुसार री-नीट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जिन भी कैंडिडेट्स को ऑफिशियल आंसर की में दिए गए किसी भी जवाब पर शक है या उन्हें कोई गड़बड़ी लगती है, तो वे 28 जून 2026 तक इसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स (विषय विशेषज्ञों) की एक खास कमेटी बैठेगी, जो छात्रों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की बारीकी से जांच करेगी।
अगर जरूरत पड़ी, तो आपत्तियों के आधार पर बदलाव किए जाएंगे और फिर री-नीट 2026 के नतीजों के साथ फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। नतीजों की टाइमलाइन के बारे में इशारा करते हुए डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा था, "एक बार एनटीए को कॉपी जांचने की प्रक्रिया शुरू करने दीजिए, फिर हम रिजल्ट की तारीख भी बता देंगे। हमने यह दोबारा परीक्षा महज 37 दिनों के भीतर कराई है, इसलिए हमने पूरे एग्जाम साइकिल को बहुत छोटा कर दिया है। ऐसे में, नतीजे भी लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से तैयार किए जाएंगे।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव