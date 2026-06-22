Re-NEET 2026 नहीं गया अच्छा? न हों निराश, ये शानदार मेडिकल करियर दिलाएंगे खूब पैसा और शोहरत
री-नीट 2026 अच्छा नहीं गया। यदि एमबीबीएस या बीडीएस में दाखिला नहीं मिल पा रहा है, तो नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे बेहतरीन मेडिकल करियर विकल्प आपका इंतजार कर रहे हैं।
हर साल लाखों बच्चे अपनी आंखों में एक कामयाब डॉक्टर बनने का सपना सजाए नीट का इम्तिहान देते हैं। इस बार री-नीट 2026 खत्म होने के बाद, अब वह वक्त आ गया है जब मेडिकल की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र अपने आगे के सफर को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। हाल ही में नीट पेपर लीक की खबरों और उसके बाद उपजे विवादों ने छात्रों की रातों की नींद वैसे ही उड़ा रखी है। इस पूरे माहौल ने न सिर्फ परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाला है। यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार छात्रों को एग्जाम की घबराहट से दूर रहने और दिमाग को शांत रखने की सलाह दे रहे हैं। हर कोई जानता है कि भारत में एमबीबीएस या बीडीएस में एक सीट पक्की करने के लिए मेरिट लिस्ट के आसमान को छूना पड़ता है। मुकाबला बेहद कड़ा है और सीटें गिनी-चुनी। ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि पेपर आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साइंस की पढ़ाई में आपने जो सालों की मेहनत लगाई है, वह कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप एक अलग स्ट्रीम में भटके बिना हेल्थकेयर के क्षेत्र में ही अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन रास्तों की कोई कमी नहीं है।
कॉलेज एडमिशन का क्या है गणित?
नए रास्तों के बारे में जानने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि नीट यूजी के जरिए एडमिशन किन बातों पर निर्भर करता है। सिर्फ अच्छे नंबर लाना ही काफी नहीं होता। आपकी कैटेगरी (जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी), आपके राज्य का कोटा (Domicile), और काउंसलिंग के दौरान आपकी चॉइस फिलिंग जैसे कई फैक्टर इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा मौजूद सीटों की गिनती, काउंसलिंग का राउंड, कॉलेज की लोकप्रियता और आरक्षण के नियम (Reservation Policies) का भी दाखिले पर सीधा असर पड़ता है। इस पूरे गणित को समझकर अगर आप अपनी रणनीति बनाएंगे, तो आपके लिए आगे की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा 5 सबसे बेहतरीन करियर विकल्प ये हैं।
1. बीएससी नर्सिंग
अगर आपके अंदर मरीजों की सेवा करने का सच्चा जज्बा है, तो बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही इज्जतदार पेशा है। यह कोर्स आपको सीधे मरीजों की देखभाल करने, अस्पताल के मैनेजमेंट को समझने और कम्युनिटी हेल्थ को बेहतर बनाने के काबिल बनाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार हो रहे विस्तार के चलते कुशल नर्सों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस कोर्स में दाखिला हासिल करने के लिए आप नीट, एम्स नर्सिंग (AIIMS Nursing), राज्य स्तरीय नर्सिंग परीक्षाओं या सीयूईटी (CUET) के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
2. फिजियोथेरेपी
आजकल की भागदौड़ और डेस्क जॉब वाली लाइफस्टाइल ने फिजियोथेरेपी को एक बेहद जरूरी और कमाऊ पेशा बना दिया है। इस फील्ड में आपको बिना किसी दवा या सर्जरी के, सिर्फ एक्सरसाइज, मूवमेंट और रिहैबिलिटेशन के जरिए लोगों की चोट और शारीरिक दिक्कतों को ठीक करना होता है। स्पोर्ट्स इंजरी से लेकर उम्रदराज लोगों के जोड़ों के दर्द तक, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत हर जगह है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए कॉलेज के नियम के अनुसार नीट, सीयूईटी और कई राज्य या यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस टेस्ट लिए जाते हैं।
3. फार्मेसी
फार्मेसी की दुनिया सिर्फ दवा की दुकान चलाने तक सीमित नहीं है। यह दवाइयों को बनाने, उनके असर को जांचने, सुरक्षित इस्तेमाल और नई बीमारियों के लिए रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। बी-फार्मा या फार्म-डी करके आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ड्रग रिसर्च और हेल्थकेयर सेक्टर में एक शानदार और सुरक्षित करियर बना सकते हैं। अगर आप भविष्य के ड्रग रिसर्चर बनना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए स्टेट सीईटी, सीयूईटी या अलग-अलग यूनिवर्सिटी के अपने एंट्रेंस एग्जाम पास करने होंगे।
4. बायोटेक्नोलॉजी
बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का यह अनूठा संगम आज के दौर में विज्ञान का सबसे तेजी से उभरता हुआ हिस्सा है। जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर और नई दवाइयों के इनोवेशन में बायोटेक्नोलॉजी का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर आपका दिमाग रिसर्च में ज्यादा चलता है और आप लैब में बैठकर दुनिया बदलने वाले अनुसंधानों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सबसे सही रास्ता है। आमतौर पर इस शानदार कोर्स में सीयूईटी यूजी (CUET UG) और यूनिवर्सिटी एग्जाम के जरिए दाखिला मिल जाता है।
5. वेटरनरी साइंस
क्या आपको जानवरों से प्यार है? अगर हां, तो एक वेटरनरी डॉक्टर (पशु चिकित्सक) बनना आपके लिए अपने शौक को पेशे में बदलने जैसा होगा। इस फील्ड का मुख्य काम जानवरों की बीमारियों की पहचान करना, उनका सटीक इलाज करना और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना है। हमारे समाज में पेट्स (पालतू जानवरों) का चलन बढ़ने से वेटरनरी डॉक्टरों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। इस कोर्स में दाखिला आमतौर पर सीधे आपके नीट (NEET) स्कोर के आधार पर ही किया जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव