RDVV Result 2025: रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 rdujbp.in पर जारी, Direct Link
RDVV Result 2025: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (आरडीवीवी), जबलपुर ने विभिन्न ग्रैजुएट (यूजी) और पोस्ट ग्रैजुएट (पीजी) कोर्सेज के लिए आरडीवीवी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलएम, एमए, एमएससी, एम.एड. और बी.एड. सहित विभिन्न कोर्सेज के लिए इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित सम सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया गया है।
विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rdujbp.in पर कई यूजी और पीजी कोर्सेज के परिणाम अपलोड कर दिए हैं। छात्र अब अपना रोल नंबर डालकर और अपना कोर्स चुनकर अपने रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी रिजल्ट 2 सितंबर 2025 को उपलब्ध कराए गए थे और इन्हें आधिकारिक पोर्टल से पीडीएफ फॉर्मेट में देखा जा सकता है।
इन कोर्सेज का रिजल्ट जारी किया गया -
एम.एड. विज्ञान सेमेस्टर 2 परीक्षा (मई-जून 2025)
एम.एड. सेमेस्टर 2 परीक्षा (मई-जून 2025)
बी.एड. विज्ञान सेमेस्टर 4 परीक्षा (मई-जून 2025)
बी.एड. सेमेस्टर 4 परीक्षा (मई-जून 2025)
रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी यूजी-पीजी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-
रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट rdujbp.in पर जाएं।
2. टिकर पर जाएं और 'स्टूडेंट' पर क्लिक करें।
3. एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा जहां उम्मीदवारों को रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।
5. सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
6. परिणाम को चेक करें और पेज डाउनलोड करें।
7. भविष्य के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
छात्र अपने रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. परीक्षा का नाम
3. छात्र की जन्मतिथि
4. छात्र का रोल नंबर
5. रजिस्ट्रेशन नंबर
6. कोर्स का नाम
7. सेमेस्टर/वर्ष
8. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स/ग्रेड
9. कुल मार्क्स
10. यूनिवर्सिटी का नाम
11. परीक्षा सेशन
12. रिजल्ट जारी होने की तिथि