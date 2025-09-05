rcf sports quota recruitment 2025 apply offline for 23 posts eligibility age limit selection process RCF Sports Quota Bharti 2025: स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए मौका, रेलवे में कई पदों पर भर्ती; जानिए चयन की प्रक्रिया, Career Hindi News - Hindustan
RCF Sports Quota Bharti 2025: स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए मौका, रेलवे में कई पदों पर भर्ती; जानिए चयन की प्रक्रिया

रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) ने स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के लिए 23 पदों पर आवेदन मांगे हैं। 10वीं पास और आईटीआई उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आखिरी तारीख 29 सितंबर है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:21 PM
RCF Sports Quota Bharti 2025: स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए मौका, रेलवे में कई पदों पर भर्ती; जानिए चयन की प्रक्रिया

RCF Sports Quota Bharti 2025: रेलवे की नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है। रेल कोच फैक्ट्री (Rail Coach Factory - RCF), कपूरथला ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 23 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 30 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 29 सितंबर 2025 तय की गई है।

RCF Sports Quota Bharti 2025: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने कम से कम 10वीं पास या आईटीआई की हो। लेवल 1 के लिए 10वीं/आईटीआई या एनएसी (नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट) जरूरी है। वहीं टेक्नीशियन-III पद के लिए 10वीं के साथ आईटीआई/एक्ट अप्रेंटिस का प्रमाणपत्र अनिवार्य है। खास बात यह है कि खेल कोटे से नियुक्त उम्मीदवारों को 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। अगर उनके पास आईटीआई है, तो यह ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की होगी।

RCF Sports Quota Bharti 2025: आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई 2026 तक 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट सरकारी नियमों के अनुसार दी जाएगी।

RCF Sports Quota Bharti 2025: आवेदन शुल्क

  • सामान्य श्रेणी के लिए: 500 रुपये (ट्रायल में शामिल होने पर 400 रुपये वापस मिलेंगे)
  • एससी/एसटी/एक्स सर्विसमैन/महिला/माइनॉरिटी/इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास: 200 रुपये

RCF Sports Quota Bharti 2025: कितने पद किस खेल में?

कुल 23 पद अलग अलग खेलों में निकाले गए हैं। इनमें शामिल हैं:

  • हॉकी (पुरुष) - 02
  • हॉकी (महिला) - 04
  • वेटलिफ्टिंग (महिला) - 02
  • फुटबॉल (पुरुष) - 03
  • बास्केटबॉल (पुरुष) - 03
  • एथलेटिक्स (पुरुष) - 02
  • एथलेटिक्स (महिला) - 02
  • स्विमिंग (महिला, फ्री स्टाइल) - 02
  • रेसलिंग (पुरुष, ग्रीको रोमन) - 02
  • रेसलिंग (पुरुष, फ्री स्टाइल) - 01

RCF Sports Quota Bharti 2025: क्या है चयन प्रक्रिया

चयन पूरी तरह स्पोर्ट्स ट्रायल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। जो उम्मीदवार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें रेलवे में नियुक्ति का मौका मिलेगा।

RCF Sports Quota Bharti 2025: कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होगा। आवेदन फॉर्म और आधिकारिक नोटिफिकेशन उम्मीदवार RCF की वेबसाइट (rcf.indianrailways.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

