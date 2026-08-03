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RCF Vacancy 2026: BTech पास युवाओं के लिए बड़ा मौका! RCF में निकली मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर भर्ती

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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RCF Govt Jobs 2026 Alert: राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 94 पदों पर भर्ती निकाली है। B.E/B.Tech व संबंधित डिग्री धारक अभ्यर्थी 8 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

RCF Management Trainee Vacancy 2026
आरसीएफ में मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2026

RCF Management Trainee Vacancy 2026: इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके और एक शानदार करियर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन खबर आई है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस भर्ती अभियान के तहत केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, फाइनेंस और मार्केटिंग समेत विभिन्न विषयों में कुल 94 पदों को भरा जाएगा। देश भर के योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आरसीएफ की आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 08 अगस्त 2026 सुबह 8:00 बजे से है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 शाम 5:00 बजे तक तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए: मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल आदि में रेगुलर 4-वर्षीय B.E. / B.Tech या डिप्लोमा के बाद 3-वर्षीय लेटरल एंट्री B.E. / B.Tech की डिग्री होनी अनिवार्य है।

न्यूनतम अंक प्रतिशत: स्नातक डिग्री के फाइनल ईयर में अभ्यर्थियों के कम से कम 60% अंक होने चाहिए। आरक्षित वर्ग SC/ST के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 55% तय किए गए हैं।

अन्य पद: फाइनेंस और मार्केटिंग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जैसे MBA, PGDM या CA/CMA की डिग्री आवश्यक है।

आयु सीमा: अनारक्षित (UR) और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है। सरकारी नियमानुसार OBC (NCL) वर्ग को 3 वर्ष तथा SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

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चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन दो चरणों के आधार पर किया जाएगा:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT): सबसे पहले 90 मिनट की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय (Objective) प्रश्न पूछे जाएंगे।

पर्सनल इंटरव्यू: सीबीटी परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 1:7 के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

फाइनल मेरिट: फाइनल मेरिट लिस्ट में 80% वेटेज ऑनलाइन परीक्षा को और 20% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा।

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सैलरी और स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष की ट्रेनिंग अवधि के दौरान 60,000 रुपये प्रति माह का मुश्त स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद अभ्यर्थी E-1 ग्रेड में 40,000 रुपये से 1,40,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी।

आवेदन शुल्क

सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखी गई है। जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग (PwBD) और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

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आवेदन कैसे करें?

इच्छुक अभ्यर्थी 8 अगस्त 2026 से आरसीएफ की आधिकारिक वेबसाइट rcfltd.com के करियर सेक्शन पर जाकर अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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