रेलवे में 734 अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती, 10वीं-ITI वाले करें आवेदन
RCF Kapurthala Apprentices Recruitment 2026 के तहत 734 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं और ITI पास उम्मीदवार 7 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप 10वीं के बाद ITI कर चुके हैं और रेलवे में अप्रेंटिस के तौर पर अपना करियर शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला ने अप्रेंटिस के 734 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार 5 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि रेलवे की इस भर्ती में अलग-अलग ट्रेड के उम्मीदवारों के लिए मौके दिए गए हैं। आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस भर्ती 2026 के तहत कुल 734 पदों को भरा जाएगा। इनमें फिटर के 180 पद, वेल्डर जी एंड ई के 220 पद, मशीनिस्ट के 60 पद, पेंटर के 40 पद, कारपेंटर के 40 पद, इलेक्ट्रिशियन के 110 पद, एसी और रेफ्रीजरेटर मशीन के 44 पद, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 20 पद और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 20 पद शामिल हैं। इस तरह सबसे ज्यादा 220 वैकेंसी वेल्डर ट्रेड में हैं, जबकि फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी बड़ी संख्या में पद रखे गए हैं।
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई या एनसीवीटी प्रमाणपत्र होना चाहिए। अलग-अलग ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों में अंतर हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपने ट्रेड की पात्रता जरूर जांच लेनी चाहिए।
क्या रखी गई है आयु सीमा?
उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 साल और अधिकतम उम्र 24 साल निर्धारित की गई है। उम्र की गणना 5 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। उम्मीदवारों को उम्र से जुड़ी छूट और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए।
आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2026 है और इसी तारीख तक निर्धारित शुल्क जमा करना भी जरूरी होगा।
कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले आरसीएफ कपूरथला की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद अप्रेंटिस भर्ती से संबंधित Apply Online लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म पूरा करें। आवेदन के दौरान उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। अगर आवेदन शुल्क लागू है तो ऑनलाइन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
आवेदन पूरा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट जरूर रख लें। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार को निर्धारित फॉर्मेट में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन उम्मीदवारों पर आवेदन शुल्क लागू है, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से 100 रुपये की फीस जमा करनी होगी। इसके बाद फॉर्म को ध्यान से जांचकर अंतिम रूप से सबमिट करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवार को कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लेनी चाहिए।
कैसे होगा चयन?
आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस भर्ती में चयन प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट और अन्य जरूरी शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। मेरिट लिस्ट जारी होने की तारीख फिलहाल अलग से निर्धारित नहीं की गई है और इसे बाद में तय कार्यक्रम के अनुसार जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर भरोसा करें। रेलवे की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन की आखिरी तारीख का इंतजार न करें। 5 सितंबर 2026 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार अपनी 10वीं की मार्कशीट, ITI प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, ताकि आवेदन करते समय किसी तरह की परेशानी न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव