RCF Kapurthala Recruitment 2025: रेलवे में 10वीं-ITI पास के लिए निकली भर्ती, 550 अप्रेंटिस पदों पर अभी करें आवेदन

RCF Kapurthala Act Apprentice Recruitment 2025: अगर आप 10वीं-आईटीआई पास हैं और रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ। रेल कोच फैक्ट्री (कपूरथला) ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 550 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RCF की आधिकारिक वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर अभी आवेदन करें। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 07 जनवरी 2026 है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 07 जनवरी 2026 ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता- 1. उम्मीदवारों को 07 जनवरी 2026 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

एप्लीकेशन फीस- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी एवं PwBD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।