RBSE Supplementary Result 2026 Out : राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट rajresults.nic.in पर जारी, ऐसे करें चेक
RBSE Supplementary Result 2026 घोषित हो गया है। राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल छात्र rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।
RBSE Supplementary Result 2026 Out : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। नतीजे घोषित होने के बाद छात्र अपने अंक ऑनलाइन देख सकते हैं और आगे की पढ़ाई की दिशा तय कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। जिन छात्रों ने कम्पार्टमेंट या सुधार परीक्षा दी थी वे अपने रोल नंबर की मदद से परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
मई में आयोजित हुई थी सप्लीमेंट्री परीक्षा
राजस्थान बोर्ड ने इस वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन 14 मई से 16 मई के बीच किया था। इन परीक्षाओं में वे छात्र शामिल हुए थे जो नियमित परीक्षा में एक या अधिक विषयों में सफल नहीं हो पाए थे या फिर अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे। अब परिणाम जारी होने के साथ ही इन विद्यार्थियों के सामने आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है।
12वीं के तीनों स्ट्रीम का प्रदर्शन रहा मजबूत
इस साल राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा का कुल प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। विज्ञान वर्ग का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 97.52 प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं वाणिज्य वर्ग में यह आंकड़ा 98.64 प्रतिशत रहा। कला वर्ग के विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 97.54 प्रतिशत दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि इस वर्ष छात्रों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा।
मार्कशीट में इन जानकारियों को जरूर जांचें
परिणाम देखने के बाद छात्रों को अपनी ऑनलाइन मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों की जांच करनी चाहिए। नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड और उत्तीर्ण स्थिति जैसी जानकारी सही होना बेहद जरूरी है। यदि किसी छात्र को अपनी मार्कशीट में कोई गलती दिखाई देती है तो उसे तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते सुधार कराया जा सके।
ऐसे देख सकते हैं अपना रिजल्ट
परिणाम देखने के लिए छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajresults.nic.in पर जाएं। वहां 10वीं या 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रोल नंबर दर्ज कर सबमिट करें। स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
अब आगे क्या करेंगे सफल छात्र?
10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी अब बिना किसी बाधा के 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हो गए हैं।
डिजिटल मार्कशीट फिलहाल अस्थायी है
बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट को तत्काल उपयोग के लिए सुरक्षित रखें। हालांकि यह केवल अस्थायी दस्तावेज है। मूल अंकतालिका और पासिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपने संबंधित स्कूल से संपर्क करना होगा।
नियमित परिणाम पहले ही हो चुके थे घोषित
राजस्थान बोर्ड इससे पहले 10वीं और 12वीं की नियमित परीक्षाओं के परिणाम मार्च और अप्रैल महीने में जारी कर चुका था। सप्लीमेंट्री परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जिन्हें एक और अवसर की जरूरत थी। अब नतीजे जारी होने के साथ ही उनके लिए भी नई शुरुआत का रास्ता तैयार हो गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव