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RBSE Supplementary Exam 2026: 10वीं-12वीं में फेल हुए छात्रों को दूसरा मौका, जानें कब होंगे पेपर?

Apr 27, 2026 07:08 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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RBSE supplementary exam 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2026 के लिए 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने मुख्य बोर्ड परीक्षा में एक या अधिक विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक हासिल नहीं किए हैं, उनके लिए यह परीक्षा दूसरी मौका साबित होगी।

RBSE Supplementary Exam 2026: 10वीं-12वीं में फेल हुए छात्रों को दूसरा मौका, जानें कब होंगे पेपर?

RBSE supplementary exam 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने साल 2026 के लिए 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने मुख्य बोर्ड परीक्षा में एक या अधिक विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक हासिल नहीं किए हैं, उनके लिए यह परीक्षा दूसरी मौका साबित होगी। जारी टाइमटेबल के अनुसार, सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 14 मई से 16 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होंगी। बोर्ड ने छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है।

जानें 12वीं कक्षा का शेड्यूल

14 मई को किन विषयों की परीक्षा

12वीं के छात्रों के लिए 14 मई को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती के साथ-साथ कृषि विज्ञान, जीवविज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य विज्ञान जैसे विषयों की परीक्षा होगी।

15 मई को किन विषयों की परीक्षा

15 मई को कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, होम साइंस, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, गणित, ड्राइंग, संगीत और अन्य भाषाओं व व्यावसायिक विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

16 मई को किन विषयों की परीक्षा

16 मई को विभिन्न व्यावसायिक विषयों जैसे ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, आईटी-आईटीईएस, रिटेल, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लंबिंग, टेलीकॉम, बैंकिंग और टूरिज्म आदि की परीक्षाएं होंगी।

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जानें 10वीं और अन्य श्रेणियों का शेड्यूल

14 मई

10वीं, प्रवेशिका, व्यावसायिक और CwSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों) के लिए 14 मई को अंग्रेजी (अनिवार्य) की परीक्षा होगी।

15 मई

15 मई को हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और तीसरी भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती) के साथ संस्कृत प्रथम पेपर की परीक्षा आयोजित होगी।

16 मई

16 मई को आईटी, रिटेल, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्योरिटी, टूरिज्म, बैंकिंग और कृषि जैसे व्यावसायिक विषयों की परीक्षाएं होंगी।

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जरूरी गाइडलाइंस

बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होंगी, इसलिए छात्रों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। किसी भी बदलाव की सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (CwSN) को बोर्ड नियमों के अनुसार विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल और किसी भी तरह की नकल सख्त रूप से प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडमिट कार्ड अलग से जारी किए जाएंगे, इसलिए छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क बनाए रखने और वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहने की सलाह दी गई है।

रिजल्ट का हाल

इस साल RBSE 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च 2026 को घोषित किया गया था, जिसमें 94.23 प्रतिशत छात्र पास हुए। वहीं 12वीं का रिजल्ट 31 मार्च को जारी हुआ, जिसमें 96.30 प्रतिशत छात्र सफल रहे।

साइंस स्ट्रीम में दीपिका ने 99.8 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप किया, जबकि आर्ट्स में 97.54 प्रतिशत और कॉमर्स में 93.64 प्रतिशत छात्र पास हुए। कुल मिलाकर, सप्लीमेंट्री परीक्षा उन छात्रों के लिए एक अहम मौका है, जो पहली बार में सफल नहीं हो सके और अब अपने साल को बचाने के लिए दोबारा परीक्षा देंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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