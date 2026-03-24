RBSE 10th Result 2026 Roll Number: साइट न चले तो टेंशन कैसी? इन 2 तरीकों से चुटकियों में देखें अपना स्कोर
RBSE 10th Result 2026 Roll Number: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट्स, डिजीलॉकर और एसएमएस के जरिए आसानी से चेक कर सकते हैं। पास होने के लिए 33% अंक जरूरी हैं।
RBSE 10th Result 2026 Roll Number: राजस्थान बोर्ड की 10वीं के इम्तिहान देने वाले लाखों बच्चों और उनके माता-पिता के लिए आज का दिन बेहद खास और धड़कनें बढ़ा देने वाला है। आखिरकार वह घड़ी आ गई है जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित करने जा रहा है। बोर्ड आज दोपहर के बाद किसी वक्त नतीजे जारी कर सकता है। पहले यह परिणाम 20 मार्च तक आने की उम्मीद थी लेकिन छात्रों के डेटा की बारीकी से जांच और नंबरों में किसी भी तरह की कोई गलती न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने थोड़ा अतिरिक्त समय लिया। इस बार 10 लाख से ज्यादा छात्र राजस्थान 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए थे, ऐसे में रिजल्ट देखने के दौरान बोर्ड की वेबसाइट पर लोड पड़ना लाजमी हैं। संभव है कि ज्यादा ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट ही क्रैश कर जाए, जैसा अमूमन बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के दौरान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति में कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
राजस्थान बोर्ड रिजल्ट (Rajasthan Result) 2026 यहां देखें
वेबसाइट डाउन होने पर क्या करें?
हर साल की तरह जब एक साथ लाखों छात्र अपना रिजल्ट देखने के लिए इंटरनेट पर आते हैं, तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स (rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in) पर ट्रैफिक का भारी दबाव आ जाता है। इस अचानक आए ट्रैफिक की वजह से अक्सर वेबसाइट्स स्लो हो जाती हैं या कुछ देर के लिए क्रैश भी कर जाती हैं। ऐसे वक्त में छात्रों का घबराना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेन वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो आप नीचे दिए गए बेहद आसान और सुरक्षित तरीकों से चुटकियों में अपनी मार्कशीट हासिल कर सकते हैं।
1. डिजीलॉकर (DigiLocker) का शानदार विकल्प
आज के डिजिटल दौर में डिजीलॉकर सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। राजस्थान बोर्ड डिजिटल मार्कशीट भी जारी करता है।
सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर पर डिजीलॉकर ऐप खोलें या वेबसाइट पर जाएं।
अपने अकाउंट में साइन इन करें।
इसके बाद "Issued Documents" (जारी किए गए दस्तावेज़) वाले सेक्शन में जाएं।
यहां आप अपना रोल नंबर डालकर अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। यह मार्कशीट आगे के एडमिशन के लिए पूरी तरह से वैध और आधिकारिक है।
2. बिना इंटरनेट के एसएमएस (SMS) से पाएं नतीजे
अगर वेबसाइट नहीं चल रही है और आपके पास इंटरनेट की भी दिक्कत है, तो आपका साधारण मोबाइल फोन भी काम आ सकता है। आप सिर्फ एक एसएमएस भेजकर अपना रिजल्ट अपने फोन पर मंगवा सकते हैं:
1. अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं।
2. वहां टाइप करें: RJ10 (स्पेस दें) और फिर अपना रोल नंबर लिखें। (उदाहरण: RJ10 1234567)
3. इस मैसेज को 5676750 या 56263 पर भेज दें।
4. कुछ ही मिनटों में बोर्ड की तरफ से आपके फोन पर एक मैसेज आएगा, जिसमें हर विषय के नंबर और आपका पास/फेल स्टेटस लिखा होगा।
पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए?
राजस्थान बोर्ड के नियमों के मुताबिक, 10वीं की परीक्षा में कामयाबी हासिल करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% नंबर लाने होते हैं। इसके साथ ही, कुल मिलाकर (एग्रीगेट) भी आपका स्कोर 33% होना जरूरी है। जब आप अपनी ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आपको कई अहम जानकारियां मिलेंगी, जैसे कि छात्र का नाम, रोल नंबर, हर विषय में मिले अलग-अलग नंबर, कुल नंबर, आपका प्रतिशत या ग्रेड, और सबसे आखिर में पास या फेल का स्टेटस।
छात्रों और अभिभावकों के लिए कुछ खास टिप्स
रोल नंबर तैयार रखें: रिजल्ट का समय नजदीक आते ही अपना एडमिट कार्ड निकाल कर रख लें ताकि रोल नंबर ढूंढने में समय खराब न हो।
भरोसेमंद साइट्स का ही इस्तेमाल करें: अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट्स, डिजीलॉकर या जानी-मानी न्यूज़ पोर्टल्स का ही इस्तेमाल करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।
धैर्य बनाए रखें: अगर वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो लगातार रिफ्रेश करने के बजाय 15-20 मिनट का इंतजार करें और फिर कोशिश करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव