16 फरवरी से होंगी राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, जानें कितने बजे से होंगे पेपर

राजस्थान बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंड पर जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी।

अगर आप राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और साल 2027 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। दरअसल, राजस्थान बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंड पर जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब परीक्षा की तारीखों के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बना सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने अभी पूरी डेटशीट जारी नहीं की है, लेकिन जल्द ही बोर्ड की तरफ से पूरी डेटशीट भी जारी की जाएगी। इसमें सब्जेक्ट वाइज सभी की एग्जाम डेट होगी।

सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी परीक्षाएं राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कक्षा 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। ऐसे में छात्रों को अपने विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी पहले से चेक कर लेनी चाहिए।

महत्वपूर्ण परीक्षा दिशा-निर्देश परीक्षा के दौरान छात्रों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है-

रिपोर्टिंग समय: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 30 मिनट पहले (सुबह 8:00 बजे तक) केंद्र पर पहुंच जाएं।

अनिवार्य दस्तावेज: परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। इनके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

प्रतिबंधित वस्तुएं: परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है।

लेखन निर्देश: उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर "समाप्त" (Finished) लिखना अनिवार्य है और शेष खाली पन्नों को एक तिरछी रेखा से काट देना चाहिए।

दिव्यांग छात्रों के लिए: विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए एक अतिरिक्त घंटा दिया जाएगा।

उत्तर पुस्तिका: छात्र अपना रोल नंबर (नामांक) केवल निर्धारित स्थान पर ही लिखें; अन्यत्र कहीं भी लिखना वर्जित है।

मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी डेटशीट से पहले राजस्थान बोर्ड क्लास 10वीं और 12वीं के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए थे। छात्र अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज (Subject-Wise) के मॉडल पेपर्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड ने सेकेंडरी (10वीं), प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराए हैं। वहीं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए बोर्ड ने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर साइंस स्ट्रीम के लिए अलग-अलग क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए हैं।