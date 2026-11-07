16 फरवरी से होंगी राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, जानें कितने बजे से होंगे पेपर
राजस्थान बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंड पर जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी।
अगर आप राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र हैं और साल 2027 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। दरअसल, राजस्थान बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंड पर जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। ऐसे में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब परीक्षा की तारीखों के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बना सकते हैं। हालांकि बोर्ड ने अभी पूरी डेटशीट जारी नहीं की है, लेकिन जल्द ही बोर्ड की तरफ से पूरी डेटशीट भी जारी की जाएगी। इसमें सब्जेक्ट वाइज सभी की एग्जाम डेट होगी।
सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी परीक्षाएं
राजस्थान बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कक्षा 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाएं सुबह की शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। ऐसे में छात्रों को अपने विषय के अनुसार परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी पहले से चेक कर लेनी चाहिए।
महत्वपूर्ण परीक्षा दिशा-निर्देश
परीक्षा के दौरान छात्रों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है-
रिपोर्टिंग समय: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 30 मिनट पहले (सुबह 8:00 बजे तक) केंद्र पर पहुंच जाएं।
अनिवार्य दस्तावेज: परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। इनके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्रतिबंधित वस्तुएं: परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है।
लेखन निर्देश: उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर "समाप्त" (Finished) लिखना अनिवार्य है और शेष खाली पन्नों को एक तिरछी रेखा से काट देना चाहिए।
दिव्यांग छात्रों के लिए: विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए एक अतिरिक्त घंटा दिया जाएगा।
उत्तर पुस्तिका: छात्र अपना रोल नंबर (नामांक) केवल निर्धारित स्थान पर ही लिखें; अन्यत्र कहीं भी लिखना वर्जित है।
मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी
डेटशीट से पहले राजस्थान बोर्ड क्लास 10वीं और 12वीं के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए थे। छात्र अब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज (Subject-Wise) के मॉडल पेपर्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड ने सेकेंडरी (10वीं), प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध कराए हैं। वहीं, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए बोर्ड ने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर साइंस स्ट्रीम के लिए अलग-अलग क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए हैं।
2 बार आयोजित होंगी 10वीं की परीक्षा
बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करते हुए निर्णय लिया है कि इस सत्र से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। राजस्थान बोर्ड के सचिव द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस नए फैसले का मुख्य उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना और उन्हें अपने अंकों में सुधार करने के साथ-साथ अपना साल बचाने का बेहतर अवसर प्रदान करना है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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