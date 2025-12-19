Hindustan Hindi News
राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी, 12 फरवरी से होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं

संक्षेप:

RBSE 10th and 12th Board Exam 2026 Date Out : राजस्थान बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ और अब तैयारी को अंतिम रूप देने का वक्त आ गया है।

Dec 19, 2025 07:36 pm IST
RBSE 10th and 12th Board Exam 2026 Date Out : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी।

बोर्ड सचिव के अनुसार, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च 2026 तक चलेंगी। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं पहले से तय समय सारणी के अनुसार कराई जाएंगी और इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रदेश में 6193 परीक्षा केंद्र, 51 संवेदनशील घोषित

राज्यभर में बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस वर्ष कुल 6193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 51 केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि परीक्षा की पवित्रता बनी रहे। बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संवेदनशील केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा उड़नदस्ते और पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की जाएगी।

परीक्षाओं के बीच मिलेंगी 6 दिन की छुट्टियां

बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान छात्रों को कुल 6 दिन का अवकाश मिलेगा। इनमें चार रविवार शामिल हैं, जबकि दो छुट्टियां होली और धुलंडी पर्व के कारण रहेंगी। बोर्ड का मानना है कि इन अवकाशों से विद्यार्थियों को पढ़ाई और पुनरावृत्ति का पर्याप्त समय मिलेगा। साथ ही त्योहारों के दौरान मिलने वाला ब्रेक छात्रों के मानसिक संतुलन और तनाव कम करने में भी सहायक होगा। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि इन छुट्टियों के कारण परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

19 लाख से अधिक छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन

राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 19 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा, गोपनीयता और सुचारू परीक्षा संचालन को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल, पर्यवेक्षक और अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

