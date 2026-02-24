RBSE Board Exam 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं के छात्रों की 60 लाख कॉपियां 1 महीने में होंगी चेक
RBSE Class 10 Exam: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) इस बार अपनी परीक्षा और रिजल्ट मैनेजमेंट को लेकर काफी तत्पर है। बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं कक्षा के परिणामों को समय से पहले जारी करने की एक बड़ी योजना तैयार की है।
Rajasthan Board Exam 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) इस बार अपनी परीक्षा और रिजल्ट मैनेजमेंट को लेकर काफी तत्पर है। बोर्ड ने इस वर्ष 10वीं कक्षा के परिणामों को समय से पहले जारी करने की एक बड़ी योजना तैयार की है। बोर्ड की मंशा है कि 20 मार्च तक 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बोर्ड प्रशासन ने मूल्यांकन कार्य की गति को तेज कर दिया है और नई रणनीतियां अपनाई हैं।
10 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए
इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 10 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए हैं। इन छात्रों की लगभग 60 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को महज एक महीने के अंदर जांचने का लक्ष्य रखा गया है। बोर्ड ने इसे सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव शिक्षकों के वर्कलोड को कम करने का है।
शिक्षकों की संख्या में वृद्धि
बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसार, इस बार मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, प्रति शिक्षक जांची जाने वाली कॉपियों की संख्या को 390 से घटाकर 360 कर दिया गया है। इसके पीछे बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का मानना है कि यदि शिक्षक पर कॉपियों का बोझ कम होगा, तो वे अधिक ध्यान और सटीकता के साथ मूल्यांकन कर सकेंगे। अब एक शिक्षक को एक सप्ताह के भीतर 360 कॉपियां जांचनी होंगी और 8वें दिन उन्हें अपने मार्क्स ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। इस हिसाब से, एक शिक्षक औसतन रोजाना करीब 60 उत्तर पुस्तिकाएं जांचेगा।
कॉपियां जांचने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू
बता दें कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। अब तक 10वीं कक्षा के अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान जैसे मुख्य विषय के पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। बोर्ड की परीक्षाएं अब अंतिम चरण में हैं, और केवल गणित व तृतीय भाषा के पेपर ही शेष बचे हैं। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जैसे-जैसे परीक्षाएं खत्म हो रही हैं, वैसे-वैसे कॉपियां जांचने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है।
राजस्थान बोर्ड की ओर से जल्द ही छात्रों की रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। बोर्ड की ओर से अबी तक रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। छात्रों को बता दें कि आप अपना राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। आसानी से अपना रिजल्ट पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
समय पर परिणाम जारी करने का बोर्ड का यह प्रयास लाखों छात्रों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि वे समय रहते अपनी अगली कक्षाओं की तैयारी शुरू कर सकें। बोर्ड ने मूल्यांकन केंद्रों पर भी पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की गलती न हो और पारदर्शिता बनी रहे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स