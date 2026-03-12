RBSE Results 2026: इंतजार की घड़ियां खत्म, 20 मार्च तक आ सकते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे
राजस्थान बोर्ड (RBSE) 10वीं कक्षा के नतीजे 20 मार्च तक जारी करने की तैयारी में है। कॉपियों की जांच जोरों पर है, साथ ही 2027 से साल में दो बार बोर्ड परीक्षा कराने का भी बड़ा ऐलान हुआ है।
राजस्थान के लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत देने वाली खबर है। महीनों की कड़ी मेहनत और परीक्षा के बाद अब वह वक्त करीब आ गया है, जब छात्रों की किस्मत का फैसला होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) 10वीं कक्षा (Secondary) के नतीजे 20 मार्च 2026 तक घोषित करने की पूरी तैयारी कर चुका है।
हाल ही में हुई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में RBSE के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने यह बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने सिर्फ नतीजों की तारीख ही नहीं बताई, बल्कि परीक्षा के शानदार इंतजामों और आने वाले सालों में बोर्ड परीक्षाओं में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ भी इशारा किया है। आइए, इस पूरी खबर को आसान हिंदुस्तानी जुबान में विस्तार से समझते हैं।
रिकॉर्ड समय में हो रही है कॉपियों की जांच
इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा खत्म होते ही बोर्ड ने बिना एक भी दिन बर्बाद किए कॉपियों की जांच (Evaluation) का काम शुरू कर दिया था।
नतीजों को जल्द से जल्द जारी करने के लिए पूरे राज्य में 66 कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं।
इस वक्त करीब 30,915 शिक्षक दिन रात सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन सेंटर्स पर उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के काम में जुटे हुए हैं।
बोर्ड का साफ लक्ष्य है कि हर हाल में 20 मार्च तक 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएं ताकि छात्र समय पर अपने आगे के करियर (11वीं कक्षा के विषय) का फैसला ले सकें।
कितने छात्रों ने दिया था यह महा इम्तिहान?
इस बार राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की संख्या काफी बड़ी रही। सचिव द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक:
10वीं (Secondary): 10,68,078 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
12वीं (Higher Secondary): 9,09,087 छात्रों ने हिस्सा लिया।
प्रवेशिका परीक्षा: 7,811 छात्र।
वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा: 4,122 छात्र।
पूरे राज्य में कुल 6,195 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
नकल रोकने के लिए किए गए थे हॉलीवुड फिल्मों जैसे इंतजाम
इस बार बोर्ड ने परीक्षा में पारदर्शिता (Transparency) और अनुशासन बनाए रखने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। अजमेर स्थित मुख्यालय में 24 घंटे सातों दिन (छुट्टियों के दिन भी) काम करने वाला एक हाई टेक कंट्रोल रूम बनाया गया था।
कंट्रोल रूम में बड़ी बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन और 30 से ज्यादा लैपटॉप के जरिए राज्य भर के सेंटर्स की लाइव मॉनिटरिंग की गई।
167 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर 274 CCTV कैमरे लगाए गए थे।
किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर उड़न दस्ते (Flying Squads) तुरंत मौके पर भेजे गए।
शिक्षा विभाग के 150 जॉइंट डायरेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों ने खुद इंस्पेक्शन टीमों की कमान संभाली।
सबसे बड़ी खबर: 2027 से साल में दो बार होंगे बोर्ड एग्जाम्स!
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBSE सचिव ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, बोर्ड साल 2027 से 10वीं (Secondary) की परीक्षाएं साल में दो बार (संभावित तौर पर फरवरी और मई में) आयोजित करने की योजना बना रहा है। इस ऐतिहासिक कदम का मकसद छात्रों पर से पढ़ाई का दबाव कम करना और उन्हें अपना स्कोर सुधारने के बेहतर मौके देना है।
गजेंद्र सिंह राठौड़ ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की जमकर तारीफ की। अब बस चंद दिनों का इंतजार और है, जिसके बाद लाखों छात्रों के चेहरों पर कामयाबी की मुस्कान होगी।
