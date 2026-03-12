Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

RBSE Results 2026: इंतजार की घड़ियां खत्म, 20 मार्च तक आ सकते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे

Mar 12, 2026 10:35 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

राजस्थान बोर्ड (RBSE) 10वीं कक्षा के नतीजे 20 मार्च तक जारी करने की तैयारी में है। कॉपियों की जांच जोरों पर है, साथ ही 2027 से साल में दो बार बोर्ड परीक्षा कराने का भी बड़ा ऐलान हुआ है।

RBSE Results 2026: इंतजार की घड़ियां खत्म, 20 मार्च तक आ सकते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे

राजस्थान के लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत देने वाली खबर है। महीनों की कड़ी मेहनत और परीक्षा के बाद अब वह वक्त करीब आ गया है, जब छात्रों की किस्मत का फैसला होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) 10वीं कक्षा (Secondary) के नतीजे 20 मार्च 2026 तक घोषित करने की पूरी तैयारी कर चुका है।

हाल ही में हुई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में RBSE के सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने यह बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने सिर्फ नतीजों की तारीख ही नहीं बताई, बल्कि परीक्षा के शानदार इंतजामों और आने वाले सालों में बोर्ड परीक्षाओं में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ भी इशारा किया है। आइए, इस पूरी खबर को आसान हिंदुस्तानी जुबान में विस्तार से समझते हैं।

रिकॉर्ड समय में हो रही है कॉपियों की जांच

इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा खत्म होते ही बोर्ड ने बिना एक भी दिन बर्बाद किए कॉपियों की जांच (Evaluation) का काम शुरू कर दिया था।

नतीजों को जल्द से जल्द जारी करने के लिए पूरे राज्य में 66 कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं।

इस वक्त करीब 30,915 शिक्षक दिन रात सेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन सेंटर्स पर उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के काम में जुटे हुए हैं।

बोर्ड का साफ लक्ष्य है कि हर हाल में 20 मार्च तक 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएं ताकि छात्र समय पर अपने आगे के करियर (11वीं कक्षा के विषय) का फैसला ले सकें।

कितने छात्रों ने दिया था यह महा इम्तिहान?

इस बार राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की संख्या काफी बड़ी रही। सचिव द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक:

10वीं (Secondary): 10,68,078 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

12वीं (Higher Secondary): 9,09,087 छात्रों ने हिस्सा लिया।

प्रवेशिका परीक्षा: 7,811 छात्र।

वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा: 4,122 छात्र।

पूरे राज्य में कुल 6,195 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

ये भी पढ़ें:यूपी में फार्मासिस्ट के 560 पदों पर बंपर भर्ती, PET पास युवाओं के लिए अवसर
ये भी पढ़ें:CTET 2026 फरवरी आंसर की जारी, जवाब से नहीं हैं असंतुष्ट? ऐसे दर्ज करें आपत्ति
ये भी पढ़ें:CBSE ने जारी की CTET फरवरी 2026 की आंसर की और OMR शीट, ऐसे चेक करें अपना स्कोर

नकल रोकने के लिए किए गए थे हॉलीवुड फिल्मों जैसे इंतजाम

इस बार बोर्ड ने परीक्षा में पारदर्शिता (Transparency) और अनुशासन बनाए रखने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया। अजमेर स्थित मुख्यालय में 24 घंटे सातों दिन (छुट्टियों के दिन भी) काम करने वाला एक हाई टेक कंट्रोल रूम बनाया गया था।

कंट्रोल रूम में बड़ी बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन और 30 से ज्यादा लैपटॉप के जरिए राज्य भर के सेंटर्स की लाइव मॉनिटरिंग की गई।

167 संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर 274 CCTV कैमरे लगाए गए थे।

किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर उड़न दस्ते (Flying Squads) तुरंत मौके पर भेजे गए।

शिक्षा विभाग के 150 जॉइंट डायरेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों ने खुद इंस्पेक्शन टीमों की कमान संभाली।

सबसे बड़ी खबर: 2027 से साल में दो बार होंगे बोर्ड एग्जाम्स!

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBSE सचिव ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, बोर्ड साल 2027 से 10वीं (Secondary) की परीक्षाएं साल में दो बार (संभावित तौर पर फरवरी और मई में) आयोजित करने की योजना बना रहा है। इस ऐतिहासिक कदम का मकसद छात्रों पर से पढ़ाई का दबाव कम करना और उन्हें अपना स्कोर सुधारने के बेहतर मौके देना है।

गजेंद्र सिंह राठौड़ ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की जमकर तारीफ की। अब बस चंद दिनों का इंतजार और है, जिसके बाद लाखों छात्रों के चेहरों पर कामयाबी की मुस्कान होगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
RBSE RBSE Exam Rbse Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।