राजस्थान बोर्ड रचेगा इतिहास, पहली बार मार्च में ही आ सकते हैं 5वीं और 8वीं के नतीजे
राजस्थान बोर्ड (RBSE) इस बार बिहार बोर्ड की तर्ज पर मार्च में ही 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने की तैयारी है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) इस साल एक नए अवतार में नजर आ रहा है। सालों से यह देखा गया है कि बिहार बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट जारी कर सुर्खियां बटोरता है, लेकिन इस बार राजस्थान बोर्ड ने भी कमर कस ली है। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म होने के साथ ही अब कॉपियों की जांच और रिजल्ट की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। चौंकाने वाली खबर यह है कि जो परिणाम अमूमन मई के तपते महीनों में आते थे, वे इस बार मार्च की सुहानी धूप में ही आपके सामने हो सकते हैं। शिक्षा विभाग का लक्ष्य इस बार बिहार बोर्ड के 'फास्ट ट्रैक' रिकॉर्ड को चुनौती देना है।
1 अप्रैल से नया आगाज: क्यों है रिजल्ट की जल्दी?
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर ने इस बार पूरी रणनीति बदल दी है। दरअसल, सरकार की योजना है कि 5वीं और 8वीं कक्षा का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से हर हाल में शुरू कर दिया जाए। अगर रिजल्ट में देरी होती है, तो नए सत्र की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसी डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि 5वीं और 8वीं का परिणाम 25 मार्च 2026 तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि, आधिकारिक मुहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन विभाग के भीतर की हलचल इसी ओर इशारा कर रही है।
परीक्षाओं का लेखा-जोखा: कब क्या हुआ?
इस साल राजस्थान बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं को समय से काफी पहले आयोजित किया, ताकि रिजल्ट के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
|कक्षा
|परीक्षा शुरू होने की तिथि
|परीक्षा संपन्न होने की तिथि
|कक्षा 8वीं
|19 फरवरी 2026
|04 मार्च 2026
|कक्षा 5वीं
|20 फरवरी 2026
|05 मार्च 2026
दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:00 बजे की शिफ्ट में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुईं। अब परीक्षार्थियों और अभिभावकों की नजरें स्क्रीन पर टिकी हैं।
खत्म हुई 'सब पास' वाली पॉलिसी: अब फेल होने का भी डर
इस बार का रिजल्ट केवल तारीखों की वजह से ही चर्चा में नहीं है, बल्कि नियमों में हुए बड़े बदलाव ने भी छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। राजस्थान बोर्ड ने सालों से चली आ रही उस पॉलिसी को अलविदा कह दिया है, जिसके तहत 5वीं और 8वीं के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पास कर दिया जाता था। अब अगर किसी छात्र के नंबर पासिंग मार्क्स से कम आते हैं, तो उसे उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना होगा। यानी अब मेहनत के बिना अगली क्लास की सीढ़ी चढ़ना मुमकिन नहीं होगा।
फेल होने पर मिलेगा एक और मौका (Supplementary Exam)
जो बच्चे किसी कारणवश फेल हो जाएंगे, बोर्ड उन्हें पूरी तरह निराश नहीं करेगा। उनके लिए एक 'सेफ्टी नेट' तैयार किया गया है। फेल होने वाले छात्रों के लिए स्कूल स्तर पर 45 दिनों के भीतर दोबारा परीक्षाओं (Supplementary Exams) का आयोजन किया जाएगा। अगर बच्चा इस परीक्षा में पास हो जाता है, तो उसका पूरा साल खराब होने से बच जाएगा। यह कदम शिक्षा के स्तर को सुधारने और बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए उठाया गया है।
रिजल्ट कैसे और कहां चेक करें?
जैसे ही बोर्ड रिजल्ट की घोषणा करेगा, छात्र अपने रोल नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) की मदद से अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए आप इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें:
- rajeduboard.rajasthan.gov.in
- rajshaladarpan.nic.in
जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा, आपको बस अपना क्रेडेंशियल डालना होगा और आपकी मार्कशीट आपके सामने होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव