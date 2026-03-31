RBSE 12th Science Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम रिजल्ट कब आएगा, पिछले साल कैसा रहा पास प्रतिशत ?
RBSE 12th Result 2026 BY Roll Number: राजस्थान बोर्ड 12वीं 2026 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों छात्रों को इंतजार आज खत्म होने वाला है। आरबीएसई आज साइंस स्ट्रीम रिजल्ट घोषित करने वाला है। जानें 2025 में कैसे था साइंस का रिजल्ट।
Rajasthan Board 12th Result 2026 Science: राजस्थान बोर्ड 12वीं 2026 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों छात्रों को इंतजार आज खत्म होने वाला है। क्योंकि आरबीएसई आज साइंस स्ट्रीम रिजल्ट घोषित करने वाला है। छात्रों को अपना स्कोर चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी। आरबीएसई द्वारा 12th क्लास का रिजल्ट स्ट्रीम (आर्ट्स/ साइंस/ कॉमर्स) के अनुसार जारी होगा। हालांकि, तीनों ही स्ट्रीम का परिणाम एक साथ ही जारी होगा। इसके साथ ही बोर्ड 12th वरिष्ठ उपाध्याय का भी परिणाम जारी करेगा। विद्यार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। RBSE 12th Result 2026 Live Updates
बताते चलें कि राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। इस दौरान पूरे राज्य में लगभग 6194 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां छात्रों ने अपनी परीक्षाएं दी थीं। परीक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए।
2025 में कैसे था साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट
पिछले साल यानी 2025 की बात करें, तो राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 22 मई को जारी हुए थे। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम का परिणाम एक साथ ही जारी हुआ था। साल 2025 में 12वीं साइंस स्ट्रीम में प्रीति ने 99.80 फीसदी अंक लाकर टॉप किया था। साइंस स्ट्रीम का पास प्रतिशत 94.43% रहा है। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 99.02 प्रतिशत थो, जो लड़कों से बेहतर था। वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 98.07% रहा।
12वीं साइंस टॉपर्स 2025
प्रीति- 99.80 फीसदी
सुरेश कुमार
प्राची
आर्यन यादव
कृतिका
रावल
प्रियांशु बंसल
शुभम सिंह
उत्कर्ष
पिछले साल राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट
बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई थीं। साल 2025 में साइंस स्ट्रीम में कुल 273915 परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिसमें से 272138 परीक्षा में बैठे और 98.43 फीसदी पास हुए हैं। इनमें छात्रों का पास प्रतिशत 98.07 और छात्राओं का पास प्रतिशत 99.02% रहा। साइंस स्ट्रीम में 169306 छात्रों में से 145102 छात्र और 102832 छात्राओं में से 96216 फर्स्ट डिवीजन में पास हुई था। 99.80% लाकर प्रीति ने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था।
आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं 2025 के साइंस स्ट्रीम के टॉप 3 जिले-
राजसमंद: 99.58 प्रतिशत छात्र पास हुए थे
डीग: 99.42 प्रतिशत।
नागौर: 99.39 प्रतिशत।
रिजल्ट देखने के लिए चाहिए ये डिटेल्स
अजमेर बोर्ड रिजल्ट 2026 देखने के लिए छात्रों को RBSE कक्षा 12वीं रोल नंबर, जन्मतिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी की जरुरत होगी। इन डिटेल्स के बिना RBSE 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 देखना संभव नहीं होगा। ये सब जानकारी आपके एडमिट कार्ड में दी गई होगी। ऐसे में जब रिजल्ट घोषित हो, तो अपने हाथ में लेकर बैठें।
राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में इन जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. छात्र की जन्मतिथि
3. माता-पिता का नाम
4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड
5. प्राप्त अंक
6. कुल अंक
7. पासिंग स्टेटस
8. स्कूल का नाम
9. छात्र का रोल नंबर
10. पासिंग डिविजन
राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें
- सबसे पहले छात्र Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: आरबीएसई बीएसईआर की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. इसके बाद होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर जाएं।
3. इसके बाद अपनी स्ट्रीम के अनुसार ‘Senior Secondary (Science) - 2026 Result', लिंक पर क्लिक करें।
4. रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर दर्ज करें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स