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RBSE 12th Result 2026 Direct Link: राजस्थान 12वीं रिजल्ट के बाद डायरेक्ट एडमिशन या CUET? जानें दाखिले का पूरा गणित

Mar 31, 2026 10:43 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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12th Class Result Rajasthan Board 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद अब प्रदेश के लाखों छात्रों में एक सवाल यह है कि आगे की पढ़ाई के लिए पास के किसी स्थानीय कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लिया जाए या CUET की राह चुनी जाए?

RBSE 12th Result 2026 Direct Link: राजस्थान 12वीं रिजल्ट के बाद डायरेक्ट एडमिशन या CUET? जानें दाखिले का पूरा गणित

BSER Rajasthan Ajmer Board 12th Class Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद अब प्रदेश के लाखों छात्र एक बड़े चौराहे पर खड़े हैं। सवाल यह है कि आगे की पढ़ाई के लिए पास के किसी स्थानीय कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लिया जाए या CUET की राह चुनी जाए? आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सही कॉलेज का चुनाव केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि भविष्य की नींव रखना है। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU), बीएचयू (BHU) या जेएनयू (JNU) जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं, तो CUET आपके लिए सबसे बड़ा और सुनहरा दरवाजा है। RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live Updates

डायरेक्ट एडमिशन बनाम CUET: क्या है आपके लिए बेहतर?

अक्सर छात्र इस उलझन में रहते हैं कि उन्हें बोर्ड परीक्षा के अंकों के आधार पर कॉलेज चुनना चाहिए या एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए। यहां इन दोनों के बीच के बड़े अंतर को समझना जरूरी है। डायरेक्ट एडमिशन पूरी तरह से 12वीं बोर्ड के प्रतिशत और 'कट-ऑफ' पर निर्भर करता है। कई बार 90% अंक लाने वाले छात्र भी टॉप कॉलेजों से चूक जाते हैं।

इसके विपरीत, CUET में बोर्ड के नंबर केवल पात्रता के लिए होते हैं, असली चयन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर होता है। यह उन छात्रों के लिए वरदान है जो बोर्ड में थोड़े कम अंक लाने के बावजूद प्रतिभाशाली हैं। CUET के जरिए आप देश की टॉप सरकारी यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हैं, जहां फैकल्टी, रिसर्च सुविधाएं और शैक्षणिक माहौल स्थानीय या प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले कहीं बेहतर होता है। सरकारी यूनिवर्सिटीज में फीस बहुत कम होती है और यहां स्कॉलरशिप के अवसर भी अधिक मिलते हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।

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CUET का व्यापक दायरा: हर छात्र के लिए मौका

CUET की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'यूनिवर्सल एक्सेस' है। चाहे आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या कर्नाटक के किसी भी गांव या शहर से हों, आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स—तीनों ही स्ट्रीम के छात्र इसके पात्र हैं। इसके जरिए छात्र केवल बीए (BA) या बीएससी (BSc) ही नहीं, बल्कि बीटेक (BTech), बी-फार्मा (BPharma), बीबीए (BBA) और एलएलबी (LLB) जैसे प्रोफेशनल कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं।

300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का एक ही दरवाजा

वर्तमान में देश की 300 से अधिक सरकारी, अर्ध-सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज CUET के दायरे में आती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं:

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU): अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान और बेहतरीन माहौल के लिए प्रसिद्ध।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU): पूर्वी यूपी और बिहार के छात्रों की पहली पसंद।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU): रिसर्च और सामाजिक विज्ञान के लिए नंबर-1।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU): विशेष रूप से बीटेक के इच्छुक छात्रों के लिए।

जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू (AMU): ये भी CUET फ्रेमवर्क के तहत आते हैं।

करियर पर प्रभाव: सरकारी नौकरी का सपना

यदि आपका लक्ष्य भविष्य में UPSC (सिविल सेवा), UP-SI, SSC CPO या अन्य प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां पाना है, तो ग्रेजुएशन के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव बहुत मायने रखता है। इन बड़ी यूनिवर्सिटीज का माहौल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। 12वीं के बाद जल्दबाजी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बजाय, CUET जैसे ऑप्शन पर विचार करना आपके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल आपको कम खर्च में अच्छी शिक्षा दिलाता है, बल्कि आपको देश के बेहतरीन दिमागों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका भी देता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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