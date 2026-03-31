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Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज, यहां Roll Number से कर सकेंगे चेक

Mar 31, 2026 07:56 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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RBSE 12th Result 2026 Check by Roll Number: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज जारी होगा। विद्यार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। छात्र रोल नंबर डालकर अपना परिणाम देख सकेंगे।

Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज, यहां Roll Number से कर सकेंगे चेक

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Roll Number Check Online: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी और खुशखबरी है। बोर्ड आज, यानी 31 मार्च (मंगलवार) को सुबह ठीक 10 बजे कक्षा 12वीं के तीनों स्ट्रीम—आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस—का रिजल्ट जारी करेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोर्ड मुख्यालय से नतीजों की घोषणा करेंगे। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी अपना राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर आसानी से चेक कर सकेंगे। Rajasthan Board 12th Result 2026 live Updates

इस बार राजस्थान बोर्ड ने अपनी कार्यकुशलता से सबको हैरान कर दिया है। बोर्ड ने न केवल समय पर परीक्षाएं संपन्न कराईं, बल्कि रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन कार्य पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

RBSE 12th Result 2026 : राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप्स 1: आधिकारिक राजस्थान बोर्ड वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप्स 2: सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप्स 3: अपना रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करें।

स्टेप्स 4: ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप्स 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप्स 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लें।

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कब हुई थीं बोर्ड परीक्षाएं, जानें पूरी जानकारी

राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 2026 में बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं, जो पूरे राज्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुईं। इस दौरान लगभग 6,194 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां हजारों छात्रों ने शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दी।

राजस्थान बोर्ड में री एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं

राजस्थान बोर्ड में री एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर कोई छात्र आरबीएसई 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस परीक्षा या फिर 10वीं में फेल हो जाता है तो उसे अगले साल ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर एमपी बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड में सेकेंड चांस एग्जाम हो रहा है।

आरबीएसई 12वीं रिजल्ट के बाद ऑरिजनल मार्कशीट स्कूल से मिलेगी

ध्यान रहे कि बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी होने वाली मार्कशीट प्रोविजनल है, ओरिजनल मार्कशीट के लिए छात्रों को रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद अपने स्कूल जाना होगा। आरबीएसई बोर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्कूलों को भेजेगा। फिर सभी स्कूल अपने अपने स्टूडेंट्स को मार्कशीट व सर्टिफिकेट वितरित करेंगे।

राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आने के बाद आरबीएसई 12वीं मार्कशीट पर ये डिटेल्स जरूर चेक कर लें

रोल नंबर

पिता का नाम

माता का नाम

विषय का नाम

स्कूल का नाम

सैद्धांतिक परीक्षा प्राप्तांक

प्रैक्टिकल में प्राप्तांक

कुल प्राप्तांक

कुल अंक

रिजल्ट का स्टेटस

डिवीजन

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
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