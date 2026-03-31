Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं में हो गए हैं फेल या आए हैं कम नंबर, तो मौजूद हैं ये विकल्प
RBSE 12th Result 2026 Direct Link: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, तो कई छात्रों के मन मुताबिक नहीं आया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को निराश होने क जरुरत नहीं है। छात्रों के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिससे वो अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं या एग्जाम पास हो सकते हैं।
RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 check: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, तो कई छात्रों के मन मुताबिक नहीं आया होगा या बहुत से छात्र एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को निराश होने क जरुरत नहीं है। विद्यार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live Updates
साथ ही उन्हें यह समझना जरूरी है कि कम नंबर या असफलता जीवन का अंत नहीं है। यह सिर्फ एक पड़ाव है और आगे बढ़ने के कई रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। फेल या कम नंबर लाने वाले छात्रों के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिससे वो अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं या एग्जाम पास हो सकते हैं।
याद रखें, बोर्ड परीक्षा का परिणाम सिर्फ एक पड़ाव है। अगर इस बार मनचाहा नतीजा नहीं मिला, तो भी आगे बढ़ने के कई अवसर आपके सामने मौजूद हैं। जरूरी है सही प्लानिंग, सोच, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अगला कदम उठाना। चलिए जानते हैं कि यदिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक न आए तो क्या करें?
रीचेकिंग/रीइवैल्यूएशन
यदि आपको लगता है कि आपके अंक आपकी मेहनत के अनुसार नहीं हैं, तो आप कॉपी की दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई बार टोटलिंग या मूल्यांकन में हुई गलती के कारण अंक बढ़ भी सकते हैं।
सप्लीमेंट्री परीक्षा
अगर आप एक या दो विषयों में फेल हो गए हैं, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर उसी साल पास होने का मौका मिलता है। इससे आपका एक साल बच सकता है। बताते चलें कि कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं, लेकिन अन्य विषयों में पासिंग मार्क्स के साथ पास होते हैं। ऐसे छात्रों का साल बचाने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा राजस्थान बोर्ड की ओर से आयोजित की जाती है। लेकिन अगर कोई छात्र सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी फेल हो जाए, तो क्या करें। ऐसे में छात्रों के पास एक और विकल्प बचता है और वो विकल्प है
ओपन स्कूल का विकल्प (NIOS)
अगर आप कंपार्टमेंट की परीक्षा में भी फेल हो गए हैं, ओपन स्कूल जैसे NIOS के माध्यम से 12वीं पूरी करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यहां पढ़ाई और परीक्षा का पैटर्न अधिक लचीला होता है। बताते चलें कि कंपार्टमेंट परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं, लेकिन अन्य विषयों में पासिंग मार्क्स के साथ पास होते हैं। ऐसे छात्रों का साल बचाने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा राजस्थान बोर्ड की ओर से आयोजित की जाती है। लेकिन अगर कोई छात्र सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी फेल हो जाए, तो क्या करें। ऐसे में छात्रों के पास एक और विकल्प बचता है और वो विकल्प है
अन्य करियर विकल्प
कई बार कम अंक यह संकेत देते हैं कि आपको अपने रुचि के अनुसार नया रास्ता चुनना चाहिए। स्किल-बेस्ड कोर्स, डिप्लोमा या अन्य प्रोफेशनल विकल्प ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अंक से ज्यादा आपकी योग्यता मायने रखती है।
इस साल कितने छात्रों ने दी परीक्षा?
इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 8.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 8.2 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए। आर्ट्स स्ट्रीम में सबसे ज्यादा करीब 6 लाख छात्र शामिल हुए। साइंस स्ट्रीम में लगभग 2.3 लाख छात्र बैठे। कॉमर्स स्ट्रीम में 30 हजार से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स