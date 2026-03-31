RBSE 12th Arts Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट कब आएगा, पिछले साल पास प्रतिशत कैसा रहा?
RBSE 12th Result 2026 BY Roll Number: राजस्थान बोर्ड 12वीं 2026 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों छात्रों को इंतजार आज खत्म होने वाला है। आरबीएसई आज आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट घोषित करने वाला है। जानें 2025 में कैसे था आर्ट्स का रिजल्ट।
Rajasthan Board 12th Result 2026 Arts: राजस्थान बोर्ड 12वीं 2026 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों छात्रों को इंतजार आज खत्म होने वाला है। क्योंकि आरबीएसई आज राजस्थान 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट घोषित करने वाला है। छात्रों को अपना स्कोर चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी। आरबीएसई द्वारा 12th क्लास का रिजल्ट स्ट्रीम (आर्ट्स/ साइंस/ कॉमर्स) के अनुसार जारी होगा। हालांकि, तीनों ही स्ट्रीम का परिणाम एक साथ ही जारी होगा। इसके साथ ही बोर्ड 12th वरिष्ठ उपाध्याय का भी परिणाम जारी करेगा। विद्यार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। RBSE 12th Result 2026 Live Updates
बताते चलें कि राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। इस दौरान पूरे राज्य में लगभग 6194 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां छात्रों ने अपनी परीक्षाएं दी थीं। परीक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए। लेकिन हम इस आर्टिकल में राजस्थान बोर्ड 12वीं के आर्ट्स स्ट्रीम की बात करेंगे। इस साल आर्ट्स में सबसे अधिक करीब 6 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे।
2025 में कैसे था आर्ट्स का रिजल्ट
पिछले साल यानी 2025 की बात करें, तो राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 22 मई को जारी हुए थे। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम का परिणाम एक साथ ही जारी हुआ था। 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में अनुप्रिया राठौर, प्रगति अग्रवाल, प्रियंका और उर्मिला ने 99.60% नंबर लाकर टॉप किया है। चारों लड़कियां आर्ट्स की टॉपर रही थीं।
पिछले साल 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम टॉपर्स
अनुप्रिया राठौर
प्रगति अग्रवाल
प्रियंका
उर्मिला
भावना चौधरी
कुलजिता
नैन्सी कलाल
ऊशा
अन्नु कुमारी
अनुष्का नागर
राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट 2025
2025 में आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 578164 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 565346 छात्रों को पास किया गया। आर्ट्स स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 98.42% रहा , तो वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 97.09% रहा है। 2025 में राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में 386809 स्टूडेंट्स की फर्स्ट डिविजन आई थी। इसमें 163917 लड़के हैं और 222892 लड़कियां हैं। राजस्थान 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में प्राइवेट छात्रों का पास प्रतिशत 46.40% रहा है। प्राइवेट छात्रों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 773 है।
राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स में 163917 लड़के फर्स्ट डिविजन से पास हुए थे। वहीं 95499 सेकेंड से और 7934 थर्ड डिविजन से पास हुए थे। 2805 की सप्लीमेंट्री आई। लड़कियों में 222892 की फर्स्ट डिविजन आई थी। 69270 सेकेंड से और 5035 थर्ड डिविजन से पास हुई। 1855 की सप्लीमेंट्री आई थी। आर्ट्स में कुल 4660 की सप्लीमेंट्री आई ।
12वीं रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट में किन जानकारियों को देखें
क्वालिफाइंग स्टेटस
क्लास और बोर्ड का नाम
जन्म तिथि
सब्जेक्ट्स और उनके सब्जेक्ट कोड
नाम
कुल मिले मार्क्स
रोल नंबर
सब्जेक्ट्स का कोड
थ्योरी और प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट के हिसाब से मिले मार्क्स
रजिस्ट्रेशन नंबर
राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 आने के कुछ दिन बाद पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट स्कूल से वितरित किया जाता है। यह आगे की पढ़ाई या नौकरी में आवश्यक होता है।
मार्कशीट में गड़बड़ी होने पर क्या करें
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को अपनी RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 की मार्कशीट को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए। यदि नाम, रोल नंबर या प्राप्त अंकों में किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्कूल प्रशासन को इसकी सूचना दें। समय रहते जानकारी देने से इन गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकता है।
रोल नंबर भूल गए हो तो क्या करें
राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 देखने के लिए रोल नंबर होना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र अपना रोल नंबर भूल जाता है, तो वह अपने स्कूल से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर जरूरी होता है, इसके बिना परिणाम देख पाना संभव नहीं है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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