RBSE Rajasthan Board 10th Result : टल सकता है राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट, कल पर संशय, आई लेटेस्ट अपडेट
RBSE Rajasthan Board 10th Result date time: राजस्थान बोर्ड 10वीं परिणाम का काम अभी बाकी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छुट्टियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी के कारण राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 20 मार्च को घोषित होगा या नहीं, इसकी पुष्टि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने अभी तक नहीं की है। स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी अभी तक राजस्थान बोर्ड 10वीं परिणाम की तिथि को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान बोर्ड 10वीं परिणाम का काम अभी बाकी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छुट्टियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी के कारण राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। ऐसे में नतीजे कुछेक दिन टल सकते हैं। आपको बता दें कि बोर्ड ने पहले 20 मार्च तक रिजल्ट घोषित करने का दावा किया था।
मार्च माह में ही रिजल्ट जारी कर इतिहास रचने की तैयारी
राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 10वीं रिजल्ट मार्च माह में ही जारी कर इतिहास रचने की तैयारी में है। दरअसल अगले साल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित होगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई में होगी। शासन सत्र को समय पर 1 अप्रैल से शुरू कराना चाहता है। रिजल्ट जारी होने पर विद्यार्थी अपना परिणाम rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे। इसके अलावा livehindustan.com पर भी परिणाम चेक कर सकेंगे।
बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले बताया था कि सरकार की मंशा के अनुसार परिणाम जल्द जारी करने की तैयारी की जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में समय मिल सके। पहले के वर्षों में नतीजे मई में जारी होते रहे हैं। मार्च में रिजल्ट आना बोर्ड इतिहास में पहली बार होगा।
कितने छात्रों को राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार
आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे।
RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम
- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें।
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।
राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट livehindustan.com पर कर सकेंगे चेक
नतीजों की घड़ी नजदीक आते ही स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई है। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा के साथ राज्य के करीब 10 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होगा। विद्यार्थी आरबीएसई वेबसाइट्स के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट
पर भी 10वीं का रिजल्ट चेक कर सकेंगे। राजस्थान बोर्ड, अजमेर परिणाम तैयार करने के काम में जुटा है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी