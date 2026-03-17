Rajasthan Board 10th Result 2026: जल्द होगा जारी राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट, इन वेबसाइट्स से कर सकेंगे चेक
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 20 मार्च 2026 तक जारी होने के पूरे आसार हैं।
RBSE Board 10th Result 2026 Date and Time: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की 10वीं कक्षा की परीक्षा दे चुके लाखों छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड अब अपने सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट, यानी कक्षा 10वीं के नतीजों को घोषित करने की अंतिम तैयारी में है। नई अपडेट के अनुसार, राजस्थान बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 20 मार्च 2026 तक जारी होने के पूरे आसार हैं। इस साल राज्य भर से करीब 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी है, जो अब बेसब्री से अपने रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं।
मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी, किसी भी वक्त आ सकता है राजस्थान बोर्ड क्लास 10th रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड के सूत्रों के अनुसार, आंसर कॉपी के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अंकों को पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। बोर्ड का लक्ष्य है कि मार्च के अंत तक या अप्रैल के पहले सप्ताह में परिणाम सार्वजनिक कर दिए जाएं। सचिव स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है ताकि रिजल्ट के दिन वेबसाइट पर लोड बढ़ने के बावजूद छात्रों को अपना परिणाम देखने में परेशानी न हो।
इन वेबसाइट्स पर देख सकेंगे अपना राजस्थान 10वीं रिजल्ट 2026
जैसे ही बोर्ड द्वारा रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और सुरक्षा कोड की आवश्यकता होगी। छात्रों को बता दें कि आप अपना राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी चेक कर सकेंगे। आसानी से अपना रिजल्ट पाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
RBSE 10वीं रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है। ऐसे में छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड तुरंत देख सकेंगे:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद 'Main Examination Results - 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद 'Secondary (Class 10th) Result 2026' के लिंक का चुनाव करें।
4. अब अपना रोल नंबर सावधानीपूर्वक दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।
5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या भविष्य के लिए प्रिंट निकाल सकते हैं।
राजस्थान 10वीं में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
राजस्थान बोर्ड के नियमों के अनुसार, 10वीं की परीक्षा में सफल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक शामिल हैं। यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे बोर्ड द्वारा आयोजित 'सप्लीमेंट्री परीक्षा' में बैठने का मौका दिया जाएगा ताकि उसका साल बर्बाद न हो।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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