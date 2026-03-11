Hindustan Hindi News
Mar 11, 2026 09:11 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट इस दिन होगा घोषित, बोर्ड सचिव ने दिया बड़ा अपडेट?

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के 10वीं कक्षा के लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुष्टि की है कि कक्षा 10वीं के परिणाम 20 मार्च 2026 तक घोषित किए जा सकते हैं। आमतौर पर मई या जून में आने वाले नतीजे इस बार रिकॉर्ड समय में जारी किए जा रहे हैं, जो छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही, बोर्ड ने शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रस्ताव रखा है—वर्ष 2027 से बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जा सकती हैं।

तेज स्पीड से हो रहा है मूल्यांकन

बोर्ड सचिव ने बताया कि 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित हुई बोर्ड परीक्षाओं के समापन के तुरंत बाद कॉपियों की जांच का काम शुरू कर दिया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पीड देने के लिए राज्य भर में लगभग 30,915 शिक्षकों को लगाया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 33 केंद्रीय मूल्यांकन केंद्रों पर कड़ाई से निगरानी की जा रही है। बोर्ड ने इस साल 'डिजिटल मार्क एंट्री' प्रणाली अपनाई है, जिससे परीक्षक कॉपी जांचने के तुरंत बाद ऑनलाइन पोर्टल पर अंक अपलोड कर रहे हैं। इससे परिणाम तैयार करने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है।

2027 से 'साल में दो बार बोर्ड' का नया मॉडल

राजस्थान बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इसके तहत 2026-27 शैक्षणिक सत्र से बोर्ड परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। पहली मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च के दौरान और दूसरा अवसर (सुधार परीक्षा) मई-जून के दौरान।

क्या होगा लाभ?

इस नए सिस्टम में ‘बेस्ट ऑफ टू’ नीति लागू होगी। यदि छात्र पहली परीक्षा के अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे दूसरी परीक्षा में शामिल होकर अपना स्कोर सुधार सकते हैं। अंतिम मार्कशीट में दोनों में से जिस परीक्षा में ज्यादा अंक होंगे, उन्हें ही शामिल किया जाएगा। इससे छात्रों का मानसिक तनाव कम होगा और उन्हें एक ही साल में अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा।

आंकड़ों में इस साल की परीक्षा

इस वर्ष राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में कुल 10,68,078 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए 150 से अधिक संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की टीमों ने निरंतर निरीक्षण किया। संवेदनशील केंद्रों की निगरानी के लिए विशेष फ्लाइंग स्क्वायड और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया गया।

रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे?

जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकेगा। नतीजे घोषित किए जाने पर आप आसानी से लाइव हिन्दुस्तान में अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट (RBSE 10th Result 2026) चेक कर सकेंगे।

बोर्ड ने सलाह दी है कि छात्र किसी भी भ्रामक जानकारी से बचने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

