RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट में छात्रों का बेहतर प्रदर्शन, नए परीक्षा पैटर्न से चमके नतीजे
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित किए जाने के बाद एक बेहद दिलचस्प और सकारात्मक रुझान सामने आया है। इस बार छात्रों के ‘डिजिटल आईक्यू’ में भारी बढ़ोतरी देखी गई है।
RBSE 10th Result 2026 , rajeduboard.rajasthan.gov.in : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित किए जाने के बाद एक बेहद दिलचस्प और सकारात्मक रुझान सामने आया है। इस वर्ष के परीक्षा परिणामों ने न केवल छात्रों की मेहनत को दर्शाया है, बल्कि शिक्षा प्रणाली में किए गए आधुनिक बदलावों की सफलता पर भी मुहर लगा दी है। बोर्ड के विश्लेषण के अनुसार, इस बार छात्रों के ‘डिजिटल आईक्यू’ में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसका सीधा असर उनके स्कोरकार्ड पर पड़ा है। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं।
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल पास प्रतिशत में जो उछाल आया है, उसके पीछे 'मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस' (MCQ) यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के नए पैटर्न की बड़ी भूमिका रही है। राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम इस बार 94.23 प्रतिशत रहा। लड़कों का 93.63 व लड़कियों का 94.20 प्रतिशत रिजल्ट रहा है।
राजस्थान बोर्ड 10वीं 5 वर्षों का प्रदर्शन -
2026- 94.23 प्रतिशत
2025-93.60 प्रतिशत
2024- 93.03 प्रतिशत
2023- 90.49 प्रतिशत
2022- 82.89 प्रतिशत
MCQ पैटर्न ने बनाया स्कोरिंग को आसान
राजस्थान बोर्ड ने इस सत्र में प्रश्नपत्रों के फॉर्मेट में बदलाव करते हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाई थी। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों की वैचारिक स्पष्टता को परखना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना था।
लंबे वर्णनात्मक उत्तरों के बजाय, एमसीक्यू पैटर्न में छात्रों को सही विकल्प चुनने पर पूरे अंक मिले। इससे उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में मानवीय त्रुटि की गुंजाइश कम हुई। छोटे प्रश्नों की वजह से छात्रों को बड़े और कठिन सवालों को हल करने के लिए अधिक समय मिला, जिससे उनका स्ट्रेस कम हुआ और प्रदर्शन में सुधार आया।
बढ़ता 'डिजिटल आईक्यू' और ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ
रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों ने तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना सीख लिया है। छात्र अब केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं। यूट्यूब, एजुकेशनल ऐप्स और ऑनलाइन क्विज के जरिए वे कठिन विषयों को आसानी से समझ रहे हैं। इंटरनेट की सुलभता ने छात्रों को उन विषयों की गहराई तक जाने में मदद की है, जो पहले केवल बड़े शहरों के कोचिंग सेंटरों तक सीमित थे। इस 'डिजिटल साक्षरता' ने छात्रों के सोचने और समझने के तरीके (IQ) को आधुनिक बनाया है।
परिणामों पर दिखा सकारात्मक असर
अजमेर बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, इस बार फर्स्ट डिविजन से पास होने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेषकर गणित और विज्ञान जैसे विषयों में, जहां पहले छात्र घबराते थे, अब एमसीक्यू और डिजिटल सहायता की वजह से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ अंक हासिल किए हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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