राजस्थान बोर्ड 10th रिजल्ट 2026: राजस्थान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, 10वीं के बाद पढ़ाई का पूरा खर्च देगी सरकार
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026: अगर आप राजस्थान बोर्ड 10वीं के बाद (11वीं, 12वीं, कॉलेज आदि) पढ़ रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो सरकार आपकी फीस और पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद करती है।
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026: अगर आप राजस्थान बोर्ड 10वीं के छात्र हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से आज 28 मई 2025 को कक्षा 10वीं रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10वीं के बाद (11वीं, 12वीं, कॉलेज आदि) पढ़ रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो सरकार आपकी फीस और पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद करती है। जी हां, राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलग-अलग वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक (10वीं के बाद) छात्रवृत्ति योजनाएं चलाता है, ताकि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसों की मदद मिल सके। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं।
योजनाएं
1. अनुसूचित जाति (SC) छात्रवृत्ति योजना- जो छात्र SC वर्ग से हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रवृत्ति- ST वर्ग के छात्रों को भी फीस और अन्य खर्च के लिए मदद मिलती है।
3. विशेष समूह छात्रवृत्ति (पहले Special Backward Class)- कुछ खास पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए यह योजना है।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) छात्रवृत्ति- OBC वर्ग के छात्रों को आगे पढ़ने के लिए सहायता दी जाती है।
5. आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) छात्रवृत्ति- जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन किसी आरक्षित वर्ग में नहीं आते, उन्हें यह स्कॉलरशिप मिलती है।
6. विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू जाति छात्रवृत्ति- घुमंतू (Nomadic) और विमुक्त जातियों के छात्रों के लिए विशेष मदद दी जाती है।
7. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति- यह योजना सभी वर्ग के गरीब छात्रों के लिए है, ताकि वे कॉलेज की पढ़ाई जारी रख सकें।
1.SC/ST छात्रवृत्ति के लिए पात्रता
आपके माता-पिता की सालाना आय ₹2.5 लाख तक होनी चाहिए
आप किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज में पढ़ रहे हों
आप SC या ST वर्ग से हों
आप राजस्थान के निवासी हों
जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे:
भामाशाह आईडी
आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
फीस की रसीद
पिछली कक्षा की मार्कशीट
क्या फायदा मिलेगा?
इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस और अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। यानी आपकी पढ़ाई का खर्च काफी हद तक सरकार उठाती है।
2. OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) छात्रवृत्ति के लिए पात्रता
बता दें कि OBC छात्रों के लिए नियम थोड़ा अलग है। इसके लिए परिवार की सालाना आय ₹1 लाख तक होनी चाहिए। साथ ही आप मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहे हों। आप OBC वर्ग से हों और आप राजस्थान के निवासी हों। आप सरकार द्वारा तय OBC की 17 श्रेणियों में से किसी एक में आते हों।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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