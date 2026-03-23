RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live: क्या आज आएगा राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट, सबसे पहले यहां मिलेगा परिणाम

RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026

Mon, 23 Mar 2026 06:57 AM IST

RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live , rajeduboard.rajasthan.gov.in : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज जारी हो सकता है। विद्यार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। हालांकि राजस्थान बोर्ड की ओर से आज 10वीं रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। बोर्ड या शिक्षा मंत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में आज आरबीएसई 10वीं रिजल्ट जारी होने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आमतौर पर बोर्ड व शिक्षा मंत्री नतीजे जारी होने से एक दिन पहले तिथि की घोषणा कर देते हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। परिणाम जारी होने पर छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर भी चेक कर सकेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 10वीं का परिणाम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने सीधे स्कूलों से फोन के जरिए विद्यार्थियों के सत्रांक, उपस्थिति व अन्य जरूरी डेटा जुटाया है। 23 मार्च तक सभी संस्था प्रधानों और परीक्षा प्रभारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। बोर्ड सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच कभी भी कॉल कर सकता है, जिसमें छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति व अन्य जानकारी तुरंत देनी होगी। खास बात यह है कि छुट्टियां होने के बावजूद जिम्मेदार कार्मिकों को फोन पर पूरी तरह तैयार रहना होगा। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 यहां कर सकेंगे चेक, Direct Link राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट में देरी क्यों हुई बोर्ड का प्रयास था कि सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर 20 मार्च तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो चुकी है, लेकिन लगातार छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के चलते रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट का इंतजार 10.68 लाख को आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें। राजस्थान बोर्ड 10वीं परिणाम कहां देखें? राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in और https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर चेक किया जा सकेगा। कब जारी होगा आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च या उसके बाद कुछेक दिनों में जारी होने की उम्मीद है। सरकार की कोशिश है कि नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से समय पर शुरू हो जाए, इसलिए रिजल्ट जल्द जारी करने की तैयारी चल रही है। अगर मार्च में रिजल्ट आता है, तो यह बोर्ड के इतिहास में पहली बार होगा, क्योंकि पहले नतीजे मई में घोषित होते रहे हैं।

23 Mar 2026, 06:52:05 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: 1 अप्रैल से शुरू कराना है नया सत्र इसलिए मार्च में रिजल्ट RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 10वीं रिजल्ट मार्च माह में ही जारी कर इतिहास रचने की तैयारी में है। दरअसल अगले साल से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में दो बार आयोजित होगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी परीक्षा मई में होगी। शासन सत्र को समय पर 1 अप्रैल से शुरू कराना चाहता है। रिजल्ट जारी होने पर विद्यार्थी अपना परिणाम rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे। इसके अलावा livehindustan.com पर भी परिणाम चेक कर सकेंगे।

23 Mar 2026, 06:48:46 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: धीमा हो सकती है राजस्थान बोर्ड वेबसाइट RBSE 10th Result 2026 LIVE: राजस्थान बोर्ड द्वारा 10वीं के परिणाम घोषित किए जाने के बाद, छात्र अपना स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो होने की स्थिति में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और अपने एडमिट कार्ड तैयार रखें ताकि लिंक एक्टिव होते ही वे बिना किसी देरी के अपना परिणाम चेक कर सकें। नतीजे लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर भी चेक कर सकेंगे।

23 Mar 2026, 06:43:46 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: प्रधान और परीक्षा प्रभारी अलर्ट मोड पर RBSE 10th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड की ओर से 23 मार्च तक सभी संस्था प्रधानों और परीक्षा प्रभारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। बोर्ड सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच कभी भी कॉल कर सकता है, जिसमें छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति व अन्य जानकारी तुरंत देनी होगी। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा कभी भी हो सकती है।

23 Mar 2026, 06:42:13 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी का ऑप्शन RBSE 10th Result 2026 Live: जस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट में मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी यानी मार्क्स रीवेरिफिकेशन के लिए भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। जिनके दो से ज्यादा विषयों में 33 से कम मार्क्स आएंगे, वे फेल करार दिए जाएंगे।

23 Mar 2026, 06:29:37 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: पिछले साल यानी 2025 में आरबीएसई 10वीं रिजल्ट कैसा रहा था RBSE 10th Result 2026 Live: पिछले साल यानी 2025 में आरबीएसई 10वीं परीक्षा में कुल 93.60 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए थे। राजस्थान बोर्ड 10वीं परिणाम 2025 29 मई को आया था। लड़कों का पास प्रतिशत 93.16 फीसदी और लड़कियों का 94.08 फीसदी रहा था। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 में शामिल हुए कुल 1071460 विद्यार्थियों में से 546370 विद्यार्थी फर्स्ट डिविजन में पास हुए, जबकि 376774 छात्र सेकेंड डिविजन से और 79519 विद्यार्थी थर्ड डिविजन से पास हुए थे।

23 Mar 2026, 06:28:44 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं नतीजे आज आने की पुष्टि नहीं RBSE 10th Result 2026 Live : स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि राजस्थान बोर्ड 10वीं नतीजे आज 23 मार्च को आ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की ओर से अभी तक 10वीं बोर्ड रिजल्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं होने के कारण इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। करीब 10 लाख छात्रों को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है।

23 Mar 2026, 06:27:38 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा कभी भी, मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं की कॉपियों का मूल्यांकन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो चुकी है, लेकिन लगातार छुट्टियों और प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के चलते 20 मार्च तक रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। यही वजह है कि 20 मार्च को परिणाम जारी नहीं हो सका था। अब 23 मार्च को एक दो दिन में नतीजे जारी हो सकते हैं।

23 Mar 2026, 06:18:45 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट से पहले डिजिलॉकर पर अकाउंट बना लें RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Digilocker पर देख सकेंगे। डिजिलॉकर पर अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले Digilocker की वेबसाइट digilocker.gov.in खोलें। इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर की मदद से लॉगिन करें। अब होमपेज पर सर्चबार में RBSE लिखें। अब RBSE Class 10th Marksheet के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित करके रख लें।

23 Mar 2026, 06:15:59 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार 10.68 लाख को RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। आज या कल राज्य के करीब 10.68 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो जाएगा।

23 Mar 2026, 06:14:45 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा अगले साल से 2 बार RBSE 10th Result 2026 Live : अगले साल से राजस्थान बोर्ड भी सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं परीक्षा का आयोजन साल में दो बार करेगा। इसके लिए पहली परीक्षा का आयोजन फरवरी में किया जाएगा और दूसरी का मई में। इससे छात्रों पर पड़ने वाले तनाव व दबाव को कम करने का प्रयास है। स्टूडेंट्स के पास दो चांस रहेंगे।

23 Mar 2026, 06:04:47 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।

23 Mar 2026, 06:04:10 AM IST RBSE 10th Result 2026 live: सीबीएसई से पहले आरबीएसई के नतीजे आएंगे RBSE 10th Result 2026 live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड समेत देश के तमाम बड़े बोर्डों से पहले रिजल्ट जारी करने जा रहा है। राजस्थान बोर्ड मार्च में ही 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी कर इतिहास रचेगा। पिछले साल आरबीएसई 10वीं परिणाम ( RBSE 10th Result ) मई माह में जारी किए गए थे।

23 Mar 2026, 05:59:25 AM IST RBSE 10th Result 2026 live: 69 साल में पहली बार मार्च में 10वीं रिजल्ट जारी करेगा राजस्थान बोर्ड RBSE 10th Result 2026 live: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर अपने 69 साल के इतिहास में पहली बार मार्च में ही 10वीं रिजल्ट घोषित करेगा। आरबीएसई 10वीं रिजल्ट जल्द ही rajeduboard.rajasthan.gov.in पर घोषित होगा।

23 Mar 2026, 05:55:14 AM IST RBSE 10th Result 2026 live: क्या आज आएगा राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट RBSE 10th Result 2026 live: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज घोषित हो सकता है। हालांकि राजस्थान बोर्ड या शिक्षा मंत्री की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से कोई आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है जैसा कि पिछले वर्षों का ट्रेंड रहा है।

23 Mar 2026, 05:51:56 AM IST RBSE 10th Result 2026 live: आरबीएसई 10वीं रिजल्ट इस Link से देख सकेंगे, डालें Roll Number RBSE 10th Result 2026 live: राजस्थान बोर्ड 10वी कक्षा का रिजल्ट जारी होते समय आरबीएसई आधिकारिक वेबसाइट डाउन हो सकती है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी नीचे दिए गए लिंक को सेव कर लें। रिजल्ट जारी होते ही हम लिंक एक्टिव कर देंगे। https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result

23 Mar 2026, 05:51:56 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे और कहां चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे और कहां चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट - सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें। - आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।

23 Mar 2026, 05:51:56 AM IST RBSE 10th Result 2026 Live : इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे आरबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट RBSE 10th Result 2026 Live : राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कुछेक दिनों में जारी होने वाला है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स नीचे बताई गई किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे- rajeduboard.rajasthan.gov.in rajresults.nic.in results.digilocker.gov.in https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result