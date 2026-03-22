RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट के तनाव को कैसे करें कम
बोर्ड परिणाम के दौरान नंबर कम आने की वजह से या फिर फेल होने की वजह से कई छात्र अवसाद यानी स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हैं या आपका रिजल्ट खराब आया है, तो हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं।
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। छात्र अपने नतीजे बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी लाइव हिंदुस्तान की वेबसाइट livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर भी अपना परिणाम आसानी से देख सकेंगे। परिणाम के दौरान नंबर कम आने की वजह से या फिर फेल होने की वजह से कई छात्र अवसाद यानी स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। उम्मीद मुताबिक परिणाम न मिलने से निराश हताश ऐसे छात्र हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं और किसी से भी अपनी बात नहीं कहते हैं। अगर आप भी अपने रिजल्ट को लेकर परेशान हैं या आपका रिजल्ट खराब आया है, तो हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। इन टिप्स को फॉलो कर आप खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं।
परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं
बीएसईबी 10वीं का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक न आए तो निराशा होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे समय में खुद को अकेला न करें। अपने माता-पिता, भाई-बहनों या दोस्तों से खुलकर बात करें और उनके साथ समय बिताएं। वे आपको बेहतर समझेंगे और इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे। याद रखें, मन की बात दबाने से तनाव बढ़ता है, जबकि उसे साझा करने से मन हल्का होता है।
सोशल मीडिया से दूरी बनाएं
रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की पोस्ट और तुलना देखने को मिलती है। कोई अपने अच्छे अंक दिखाता है तो कोई दूसरों से तुलना करता है, जिससे मन पर दबाव बढ़ सकता है। अगर आपका रिजल्ट खराब आया है, तो बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें। इससे आपका ध्यान भटकने के बजाय खुद पर केंद्रित रहेगा और तनाव भी कम होगा।
आगे की प्लानिंग पर करें फोकस
खराब रिजल्ट को लेकर परेशान होने के बजाय उससे सीख लें। यह समझने की कोशिश करें कि किन विषयों में कमी रह गई और उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है। अपने कमजोर विषयों पर फोकस करें और एक सही प्लान बनाकर तैयारी शुरू करें, ताकि अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
दोबारा तैयारी करें, आगे की सोच बनाए रखें
जो हो चुका है, उसे बार-बार सोचने से कुछ बदलता नहीं है। अगर परीक्षा में नंबर कम आए हैं, तो उस निराशा में फंसने के बजाय अपने आगे के लक्ष्यों पर ध्यान दें। असफलता को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करें और बेहतर रणनीति के साथ दोबारा तैयारी करें, ताकि अगली बार अच्छे परिणाम हासिल कर सकें।
खुद को समय देना जरूरी
अगर आपके नंबर कम आए हैं, तो परेशान होने के बजाय अपने आप को समय दें। अपने पसंदीदा काम करें, जिसमें आपका मन लगता हो। पेंटिंग करें और किताबें पढ़ें। यकीन मानिए ये छोटी-छोटी चीजें आपके मन को सुकून देती हैं इससे आपको तनाव नहीं होगा। जब मन शांत होता है, तो आप नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो पाते हैं।
पैरेंट्स भी दें बच्चों का ध्यान
अगर आपके बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, तो पैरेंट्स को भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे-जैसे दूसरे बच्चों के नतीजे आना शुरू होते हैं और अपने बच्चों क तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। ऐसे में बच्चों से बार-बार इस बारे में बात न करें बल्कि अगर वो आपको परेशान दिखे तो उसे मोटिवेट करेंष समझाएं कि नतीजों को लेकर तनाव न ले। जो भी हो आप हमेशा उसके साथ हैं। क्योंकि आजकल इतने विकल्प खुल गए हैं कि एक पेपर या एक क्लास में अच्छे मार्क्स न आने से दरवाजे बंद नहीं होते बल्कि तमाम और ऑप्शन हैं जिनमें से चुनाव किया जा सकता है। पैरेंट्स का पॉजिटिव माइंडसेट बच्चे को बहुत संबल देता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी