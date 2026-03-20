RBSE Rajasthan Board 10th Result : 10 लाख से ज्यादा छात्रों को इंतजार, आने वाला हैं नतीजे; यहां डायरेक्ट दिखेगा रिजल्ट
RBSE Rajasthan Board 10th Result : राजस्थान बोर्ड RBSE क्लास 10th के रिजल्ट जल्द ही घोषित किए जाएंगे। 10 लाख से ज्यादा छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। छात्र के केवल रोलनंबर डालकर अपना रिजल्ट यहां देख सकते हैं।
RBSE Rajasthan Board 10th Result : राजस्थान के लाखों घरों में इन दिनों बस एक ही चर्चा है कि दसवीं के नतीजे कब आ रहे हैं? आम तौर पर मई या जून की तपती गर्मी में आने वाले ये नतीजे, इस बार मार्च के सुहावने मौसम में ही दस्तक देने वाले हैं। बताया जा रहा था कि इस बाप नतीजे 20 मार्च तक आने वाले हैं। हालांकि, ताजा जानकारी के मुताबिक, नतीजों के अगले सप्ताह तक टलने की संभवाना बनी हुई क्योंकि आगे ईद और शनिवार और रविवार की छुट्टियां हैं। मगर ये सबसे अहम बात है कि राजस्थान बोर्ड इस बार मार्च में ही रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। इस बार 10 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी है इस छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।
RBSE Rajasthan Board 10th Result : आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट करें चेक
RBSE Rajasthan Board 10th Result : मार्च में जारी होंगे बोर्ड रिजल्ट
इतिहास में पहली बार राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे मार्च के महीने में ही जारी करने की पूरी तैयारी कर चुका है। बोर्ड के गलियारों से जो ताजा अपडेट निकलकर आ रही है, वो छात्रों की धड़कनें बढ़ाने वाली है। बताया जा रहा है कि नतीजों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। बोर्ड सचिव पहले ही इस बात के साफ संकेत दे चुके हैं कि इस बार छात्रों को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
RBSE Rajasthan Board 10th Result : रिजल्ट की तारीखों में मामूली बदलाव
तारीखों को लेकर थोड़ी सी उधेड़बुन अभी बाकी है। पहले जहां 20 मार्च को रिजल्ट जारी करने का प्लान था, वहीं अब नई जानकारी के मुताबिक इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर दिया गया है। संभावित है कि यह अगले हफ्ते जारी हो सकता है। हालांकि, असल तस्वीर बोर्ड की आधिकारिक घोषणा के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। लेकिन एक बात तय है कि नतीजे इसी महीने आ रहे हैं।
RBSE Rajasthan Board 10th Result : 10 लाख से ज्यादा छात्रों को रिजल्ट का इंतजार
जरा सोचिए, यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 78 (10,68,078) छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। पूरे राज्य में 6 हजार 195 (6,195) परीक्षा केंद्र बनाए गए थे ताकि इम्तिहान शांतिपूर्ण तरीके से हो सकें। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की कॉपियां जाँचना और फिर बिना किसी गलती के समय पर रिजल्ट तैयार करना, वाकई एक पहाड़ जैसा काम था। लेकिन बोर्ड के अधिकारियों और शिक्षकों ने दिन-रात एक करके इस मूल्यांकन प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया है।
RBSE Rajasthan Board 10th Result : मेधावी छात्रों को मिलेगा बड़ा इनाम
इस बार की एक और सबसे बड़ी और खास बात है टॉपर लिस्ट की वापसी। आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों से राजस्थान बोर्ड ने टॉपर्स की लिस्ट जारी करना बंद कर दिया था। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार के स्तर पर यह अहम फैसला लिया गया है कि इस साल 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास के लिए टॉप 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट जारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव