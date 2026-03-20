RBSE 10th Result 2026 date : राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज नहीं, अब कब तक संभव, क्या है अपडेट
RBSE 10th Class Result 2026 date: राजस्थान बोर्ड 10वीं परिणाम आज 20 मार्च को नहीं आएगा। पहले इसके 20 मार्च को जारी होने की संभावना थी लेकिन अब यह 23 मार्च या इसके बाद आने के संकेत हैं। नतीजे rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकेंगे।
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 date: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं का परिणाम आज 20 मार्च को नहीं आएगा। पहले इसके 20 मार्च को जारी होने की संभावना थी लेकिन अब यह 23 मार्च या इसके बाद आने के संकेत हैं। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और ऑनलाइन अंक भी अपलोड हो चुके हैं, जबकि एडिट का काम बाकी है।
छुट्टियों और मूल्यांकन प्रक्रिया में देरी के कारण राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। आमतौर पर परिणाम जारी करने से एक दिन पहले राजस्थान बोर्ड या शिक्षा मंत्री नतीजे जारी होने की पुष्टि कर देते हैं लेकिन अभी तक परिणाम की तिथि को लेकर आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी दी है कि कक्षा 10वीं की सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। पर लगातार अवकाश के कारण 20 मार्च को रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा, लेकिन अब अगले सप्ताह किसी भी दिन परिणाम घोषित किया जा सकता है।
RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 date : कब आएगा राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट
आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 23 मार्च या उसके बाद यह घोषित हो सकता है। 12वीं का रिजल्ट भी इसी माह जारी करने की तैयारी है। आरबीएसई 10वीं परीक्षा के लिए 1068078 स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। 12वीं में 909087, प्रवेशिका परीक्षा में 7811 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 4122 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। वर्तमान में लगभग 30 हजार 915 शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं।
RBSE 10th Result 2026 Live: कैसे चेक करे राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम
- सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करें।
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।
RBSE 10th Class Result 2026 कहां देखें?
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in और https://www.livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर चेक किया जा सकेगा।
RBSE 10th Result 2026 : SMS से कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के अलावा लाइव हिन्दुस्तान www.livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट जारी होते ही आपके मोबाइल पर SMS आए तो इसके लिए आप livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं।
जानें कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
स्टेप 1- livehindustan.com/career/results/rajasthan-board-10th-result पर जाएं।
स्टेप 2 - अपना रोल नंबर, ईमेल, फोन नंबर आदि डिटेल्स भरें। सब्मिट करें।
स्टेप 3- रिजल्ट आते ही आपके मोबाइल पर रिजल्ट का SMS आएगा।
स्टेप 4 - SMS में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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