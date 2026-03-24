राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बिना इंटरनेट ऐसे करें चेक
rbse rajasthan board 10th result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन इंटरनेट न होने पर छात्र बिना किसी परेशानी के सिर्फ एक आसान एसएमएस भेजकर अपनी पूरी मार्कशीट तुरंत चेक कर सकते हैं।
rbse rajasthan board 10th result 2026: राजस्थान बोर्ड (RBSE) कक्षा 10वीं के नतीजों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ राज्य के लाखों छात्रों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने इस बार 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है। जाहिर है इतनी बड़ी संख्या में छात्र जब रिजल्ट देख रहे होंगे तो संभव है कि वेबसाइट पर आने से सर्वर क्रैश हो जाता है या साइट बहुत धीमी चलने लगती है। ऐसे में वो छात्र सबसे ज्यादा परेशान होते हैं जिनके पास हाई-स्पीड इंटरनेट नहीं है या जो दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। यहां चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट।
अगर आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बिना इंटरनेट के या धीमे नेटवर्क में अपना रिजल्ट कैसे देखें, तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSER) ने छात्रों और उनके अभिभावकों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक बेहद शानदार और आसान ऑफलाइन सुविधा दी है। अब आप बिना किसी स्मार्टफोन या इंटरनेट डेटा के, अपने साधारण कीपैड वाले मोबाइल से भी सिर्फ एक एसएमएस (SMS) भेजकर अपनी पूरी मार्कशीट मंगा सकते हैं। आइए तफसील से जानते हैं कि इस खास सुविधा का इस्तेमाल कैसे करना है।
वेबसाइट क्रैश होने का डर अब खत्म
अमूमन रिजल्ट के वक्त जब आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अचानक से ट्रैफिक बढ़ता है, तो स्क्रीन पर 'Server Unavailable' या 'Page Not Loading' जैसे एरर आने लगते हैं। ऐसे समय में छात्रों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और घबराहट बढ़ने लगती है। कई बार तो घंटों तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे रहने के बाद भी नतीजे नहीं दिख पाते। ऐसे मुश्किल वक्त में यह एसएमएस (SMS) वाली तरकीब किसी संजीवनी से कम नहीं है। यह न केवल आपका समय बचाती है, बल्कि आपको बेवजह के मानसिक तनाव से भी दूर रखती है।
बिना इंटरनेट एसएमएस (SMS) से रिजल्ट चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
अपने साधारण मोबाइल फोन या बिना इंटरनेट वाले फोन से परिणाम मंगाने का तरीका बेहद सीधा और सरल है। आपको बस नीचे दिए गए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
स्टेप 1: सबसे पहले अपने मोबाइल फोन (चाहे वह कीपैड वाला हो या स्मार्टफोन) का 'मैसेज (Message)' इनबॉक्स खोलें, जहां से आप किसी को सामान्य टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं।
स्टेप 2: मैसेज टाइप करने की जगह पर बड़े अक्षरों (Capital letters) में लिखें RJ10।
स्टेप 3: RJ10 लिखने के बाद एक स्पेस (Space) दें।
स्टेप 4: स्पेस देने के बाद अपना परीक्षा का सही रोल नंबर (Roll Number) टाइप करें।
(उदाहरण के लिए: अगर आपका रोल नंबर 1234567 है, तो आपको मैसेज बॉक्स में लिखना होगा: RJ10 1234567)
स्टेप 5: अब इस मैसेज को 5676750 या 56263 पर सेंड (Send) कर दें।
बस इतना करते ही आपका काम खत्म हो गया! अब आपको बस कुछ सेकंड या मिनटों का इंतजार करना है।
इनबॉक्स में ही मिल जाएगी पूरी जानकारी
जैसे ही आपका मैसेज बोर्ड के सर्वर तक पहुंचेगा, वहां से तुरंत एक ऑटोमैटिक रिप्लाई आपके उसी मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इस रिप्लाई वाले एसएमएस में आपका नाम, रोल नंबर, हर विषय में मिले अंक (Subject-wise marks), कुल प्राप्तांक, पास या फेल का स्टेटस और आपकी डिवीजन (First, Second, Third) की पूरी जानकारी विस्तार से लिखी होगी।
यह तरीका उन माता-पिता के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है, जो काम के सिलसिले में घर से बाहर हैं और जिनके पास इंटरनेट चलाने का समय या सुविधा नहीं है। वे अपने दफ्तर या दुकान से ही एक साधारण मैसेज भेजकर अपने बच्चों का रिजल्ट जान सकते हैं और उन्हें फोन करके बधाई दे सकते हैं।
कुछ जरूरी और ध्यान रखने योग्य बातें
नंबर सही से जांच लें: मैसेज भेजने से पहले यह दो बार जरूर चेक कर लें कि आपने रोल नंबर बिल्कुल सही टाइप किया है। एक भी अंक गलत होने पर मैसेज फेल हो सकता है या किसी और का रिजल्ट आ सकता है।
मैसेज चार्ज: इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर स्टैंडर्ड एसएमएस चार्ज लागू हो सकता है, इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आपके फोन में कुछ मेन बैलेंस जरूर हो।
भविष्य के लिए सुरक्षित रखें: जब तक आप साइबर कैफे या किसी कंप्यूटर से अपनी ओरिजिनल मार्कशीट का प्रिंटआउट नहीं निकाल लेते, तब तक इस एसएमएस को अपने फोन में सेव करके जरूर रखें। यह तात्कालिक सबूत के तौर पर आपके बहुत काम आएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव