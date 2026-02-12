Hindustan Hindi News
RBSE Class 10, 12 Exams 2026 Begin Today; Over 20 Lakh Students to Appear Across Rajasthan
Rajasthan Board 10th, 12th Exam: राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षाएं शुरू, अजमेर बोर्ड के कड़े सुरक्षा इंतजाम

Rajasthan Board 10th, 12th Exam: राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षाएं शुरू, अजमेर बोर्ड के कड़े सुरक्षा इंतजाम

संक्षेप:

Rajasthan Board Class 10th, 12th Exam: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षाएं आज, 12 फरवरी से राज्य भर में उत्साह और कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई हैं।

Feb 12, 2026 12:31 pm IST
Rajasthan Board Class 10th, 12th Exam 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की वर्ष 2026 की मुख्य परीक्षाएं आज, 12 फरवरी से राज्य भर में उत्साह और कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई हैं। माध्यमिक (कक्षा 10वीं) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 12वीं) की इन परीक्षाओं में इस साल कुल 20 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं।

बोर्ड प्रशासन ने परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अजमेर मुख्यालय से राज्य के सभी संवेदनशील और अति-संवेदनशील केंद्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

परीक्षा का कार्यक्रम और समय

राजस्थान बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित की जा रही हैं।

समय: सभी मुख्य परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक संचालित होंगी।

छात्रों को निर्देश: छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले अपने आवंटित केंद्रों पर पहुंचें। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी छात्र को केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्लास-वाइज परीक्षार्थियों की डिटेल्स

इस साल राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है:

कक्षा 10वीं : दसवीं की परीक्षा में लगभग 11 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं।

कक्षा 12वीं : बारहवीं (साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम) की परीक्षा में करीब 9 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं।

इनके अलावा, वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका परीक्षाओं के लिए भी हजारों छात्र रजिस्टर्ड हैं, जिनकी परीक्षाएं भी इसी अवधि के दौरान आयोजित की जा रही हैं।

नकल रोकने के लिए 'उड़न दस्तों' की तैनाती

बोर्ड सचिव ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार तकनीक और मैनपावर दोनों का सहारा लिया गया है।

CCTV निगरानी: राज्य के अधिकांश परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है।

फ्लाइंग स्क्वायड : नकल पर लगाम लगाने के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर विशेष 'उड़न दस्तों' का गठन किया गया है। ये दस्ते किसी भी समय केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।

कड़े नियम: परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त वर्जित है। यदि कोई छात्र नकल करते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ बोर्ड के नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

छात्रों के लिए विशेष टिप्स

परीक्षा के स्ट्रेस को कम करने के लिए छात्रों को पॉजिटिव रहने की सलाह है। अपना एडमिड कार्ड और जरूरी स्टेशनरी (पेन, पेंसिल, स्केल) साथ ले जाना न भूलें। प्रश्न पत्र मिलने के बाद शुरुआती 15 मिनट उसे ध्यान से पढ़ने में बिताएं।

