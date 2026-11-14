राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं एग्जाम फरवरी में नहीं होंगे, क्यों टली परीक्षाएं
RBSE Board Exam 2027: राजस्थान बोर्ड ने जनगणना के चलते फरवरी 2027 में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया है। नई परीक्षा तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है।
RBSE Board Exam 2027 Postponed : राजस्थान बोर्ड के लाखों छात्रों को इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जिस फरवरी महीने में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं, अब उस दौरान एग्जाम नहीं होंगे। इसकी वजह देशभर में होने वाली जनगणना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने जनगणना के चलते फरवरी 2027 में बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया है।
फरवरी में नहीं होंगी बोर्ड परीक्षाएं
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी है। इससे पहले बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं के लिए 16 फरवरी 2027 से एग्जाम शुरू करने की तारीख घोषित की थी। लेकिन अब फरवरी में परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला लिया गया है। दरअसल, देश में जनगणना 2027 का दूसरा चरण 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है। इसी अवधि में राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी थीं। जनगणना से जुड़े काम और कर्मचारियों की ड्यूटी को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है।
अभी नई डेटशीट का ऐलान नहीं
बोर्ड ने फिलहाल परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। यह भी साफ नहीं है कि परीक्षाएं मार्च में कराई जाएंगी या फिर परीक्षा कार्यक्रम में कोई और बदलाव होगा। ऐसे में 10वीं और 12वीं के छात्रों को नई डेटशीट जारी होने का इंतजार करना होगा। बोर्ड की ओर से आधिकारिक टाइमटेबल जारी होते ही छात्र उसे RBSE की वेबसाइट पर देख सकेंगे।
पिछले साल दिसंबर में जारी हुई थी डेटशीट
पिछले साल राजस्थान बोर्ड ने 19 दिसंबर 2025 को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी किया था। इसके मुताबिक, 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित हुई थीं। वहीं, 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च 2026 तक चली थीं। इस बार भी छात्रों को उम्मीद थी कि फरवरी में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन जनगणना के चलते पूरा कार्यक्रम बदल गया है।
RBSE 10वीं 12वीं की डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?
नई डेटशीट जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके टाइमटेबल डाउनलोड कर सकेंगे।
1. सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर RBSE 10th Time Table 2027 या RBSE 12th Time Table 2027 का लिंक खोजें।
3. संबंधित लिंक पर क्लिक करते ही डेटशीट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
4. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट भी रख लें।
डेटशीट में परीक्षा की तारीख, दिन, समय और जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी दी जाएगी।
परीक्षा से पहले जारी होंगे एडमिट कार्ड
राजस्थान बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड लेकर पहुंचना अनिवार्य होगा। इसके साथ सरकारी पहचान पत्र भी रखना चाहिए। बिना जरूरी दस्तावेजों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलने में परेशानी हो सकती है। फिलहाल छात्रों को सलाह है कि वे नई डेटशीट के लिए राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। परीक्षा की नई तारीखों को लेकर बोर्ड की ओर से जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट जारी होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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