RBSE Board Exam 2026 LIVE: जल्द जारी होगा राजस्थान बोर्ड परीक्षा की 10वीं-12वीं का टाइम टेबल

संक्षेप: RBSE Board Exam 2026 LIVE: RBSE जल्द ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी करेगा। परीक्षाएं फरवरी-मार्च में होने की उम्मीद है। एग्जाम शेड्यूल, एडमिट कार्ड और परीक्षा के बारे यहां जानें अहम जानकारियां।

RBSE Board Exam 2026 LIVE: राजस्थान बोर्ड (RBSE) जल्द ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल 2026 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने वाला है। फरवरी-मार्च 2026 के बीच दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं कराए जाने की उम्मीद है। बोर्ड फरवरी में ही एडमिट कार्ड भी जारी करेगा। इस बार भी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में ली जाएंगी, जिसका समय पिछले साल की तरह सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक रहने की संभावना है। छात्रों को सलाह दी गई है कि तय समय से कम से कम आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुंचें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो।

RBSE ने 10वीं कक्षा के लिए मार्किंग स्कीम और न्यूनतम उत्तीर्णांक को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए हैं। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, हर विषय में 80 नंबर थ्योरी और 20 नंबर इंटरनल रखे गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि परीक्षा पास करने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करना जरूरी है। 12वीं साइंस स्ट्रीम के छात्रों को भी कुल 33% अंक लाने होंगे। अगर कोई छात्र निर्धारित अंक नहीं ला पाता है, तो वह सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर अपना साल बचा सकता है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की पल पल की जानकारी के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

5:27 PM - Rajasthan RBSE Board Exam 2026 LIVE: 10वीं-12वीं की डेट शीट ऐसे करें डाउनलोड, बोर्ड ने बताए आसान स्टेप्स राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की RBSE Exam Date Sheet 2026 डाउनलोड करने के आसान चरण जारी किए हैं। छात्र सबसे पहले राजेडुबोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर मौजूद News Updates सेक्शन को खोलकर संबंधित नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। यहां से “RBSE 10th Class Time Table 2026” या “RBSE 12th Class Time Table 2026” लिंक चुनने पर पूरा शेड्यूल स्क्रीन पर दिखाई देगा। विद्यार्थी अपनी सुविधा के लिए डेट शीट को डाउनलोड कर हर परीक्षा की तारीख की पुष्टि कर सकते हैं।

5:02 PM - Rajasthan RBSE Board Exam 2026 LIVE: एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी पर्सनल डिटेल्स होती हैं? बोर्ड ने जारी की सूची राजस्थान बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं से पहले एडमिट कार्ड में शामिल होने वाली पर्सनल डिटेल्स की सूची जारी की है। इसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर, साथ ही रोल नंबर और जन्मतिथि (DoB) शामिल रहेगी। इसके अलावा उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और स्कूल का नाम व कोड भी एडमिट कार्ड पर स्पष्ट दिखाया जाएगा। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही वे सारी जानकारी ध्यान से मिलान कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी तरह की दिक्कत न हो।