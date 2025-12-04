RBSE Rajasthan Board Exam 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं -12वीं परीक्षा 2026 फरवरी में होंगी शुरू, यहां देखें पूरा शेड्यूल
RBSE Board Datesheet 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
RBSE 2026 Exam Schedule: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी साझा करते हुए छात्रों को अपनी तैयारी शुरू करने की सलाह दी है। बोर्ड की इस घोषणा से छात्रों और अभिभावकों को परीक्षा की तैयारी के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा मिल गई है।
10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें
जो छात्र कक्षा 10वीं (माध्यमिक) और कक्षा 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए मुख्य परीक्षाएं फरवरी 2026 में शुरू होंगी।
शुरुआत की तारीख: 12 फरवरी 2026
समाप्ति की तारीख: 12 मार्च 2026
दोनों मुख्य बोर्ड परीक्षाओं को पूरा करने के लिए बोर्ड ने ठीक एक महीने का समय निर्धारित किया है। छात्रों को इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए अपने सभी विषयों के रिवीजन की योजना बनानी चाहिए। बोर्ड जल्द ही विषयवार टाइम-टेबल पीडीएफ भी जारी करेगा, जिसमें हर विषय की परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी।
9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल
कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं मुख्य बोर्ड परीक्षाओं के बाद शुरू होंगी। ये परीक्षाएं स्कूल स्तर पर आयोजित की जाती हैं, लेकिन बोर्ड ने इनके लिए भी एक सामान्य समय-सीमा तय कर दी है।
शुरुआत की तारीख: 10 मार्च 2026
समाप्ति की तारीख: 25 मार्च 2026
इस शेड्यूल के अनुसार, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 10 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च 2026 तक चलेंगी। इन कक्षाओं के छात्रों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और अपने-अपने स्कूलों से परीक्षा शेड्यूल की जानकारी लेते रहना चाहिए।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
आरबीएसई बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे अपनी परीक्षा की तैयारी को व्यवस्थित तरीके से शुरू करें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सिलेबस के सभी अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों पर ध्यान दें और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने का अभ्यास करें।
सभी छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर लगातार नजर रखनी चाहिए ताकि विस्तृत टाइम-टेबल और परीक्षा संबंधी अन्य निर्देशों की जानकारी समय पर मिल सके। इस समय-सारणी की घोषणा से छात्रों को अपनी अंतिम तैयारी और रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल गया है।