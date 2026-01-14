Hindustan Hindi News
RBSE 9th 11th Datesheet 2026: राजस्थान बोर्ड 9वीं और 11वीं की डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

RBSE 9th 11th Datesheet 2026: राजस्थान बोर्ड 9वीं और 11वीं की डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

संक्षेप:

RBSE 9th 11th Datesheet 2026: राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत वार्षिक परीक्षा 2025-26 की डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी।

Jan 14, 2026 01:44 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
RBSE 9th 11th Datesheet 2026: राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत वार्षिक परीक्षा 2025-26 की डेटशीट जारी कर दी गई है। कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षाएं दो पारियों में होंगी। प्रथम पारी सुबह 8.30 से 11.45 बजे तक और द्वितीय पारी दोपहर 1 से शाम 4.15 बजे तक होगी। टाइम-टेबल के अनुसार 7 मार्च को कक्षा 9 की अंग्रेजी और कक्षा 11 की आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत विषय की परीक्षा होगी। 9 मार्च को कक्षा 9 की हिंदी और कक्षा 11 की अंग्रेजी अनिवार्य की परीक्षा होगी। इसके बाद 10 मार्च को गणित, 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 12 मार्च को तृतीय भाषा और 13 मार्च को संस्कृत विषयों की परीक्षा होगी। 14 मार्च को कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कक्षा 11 के वैकल्पिक विषयों की परीक्षा ली जाएगी।

9वीं परीक्षा

7 मार्च: अंग्रेजी

9 मार्च: हिंदी

10 मार्च: गणित

11 मार्च: सामाजिक विज्ञान

12 मार्च: पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी

13 मार्च: विज्ञान

14 मार्च: स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

16 मार्च: सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा

17 मार्च: राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परम्परा

कक्षा 11

7 मार्च: आजादी के बाद स्वर्णिम भारत (द्वितीय पारी)

9 मार्च: अंग्रेजी अनिवार्य (द्वितीय पारी)

10 मार्च: हिंदी अनिवार्य (द्वितीय पारी)

11 मार्च: कृषि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, टंकण-अंग्रेजी (द्वितीय पारी)

12 मार्च: अर्थशास्त्र (द्वितीय पारी)

13 मार्च: लोक प्रशासन (द्वितीय पारी)

14 मार्च:

प्रथम पारी: हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखाशास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य

द्वितीय पारी: चित्रकला व टंकण हिंदी

16 मार्च:

प्रथम पारी: कृषि रसायन, रसायन विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन, इतिहास

द्वितीय पारी: कम्प्यूटर विज्ञान

17 मार्च:

प्रथम पारी: गृह विज्ञान

द्वितीय पारी: भूगोल

18 मार्च:

प्रथम पारी: ऐच्छिक गणित

द्वितीय पारी: संस्कृत साहित्य, कृषि विज्ञान

19 मार्च: अंग्रेजी साहित्य व समाजशास्त्र (प्रथम पारी)

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
