Shala Darpan पर चेक करें राजस्थान बोर्ड 8वीं क्लास का रिजल्ट
RSBE class 8th result 2026 out: राजस्थान बोर्ड (RBSE) ने 8वीं क्लास के नतीजे आज जारी कर दिए हैं। 12 लाख से ज्यादा छात्र शाला दर्पण पोर्टल पर अपने रोल नंबर के जरिए फौरन अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
RSBE class 8th result 2026 out: राजस्थान बोर्ड (RBSE) ने 8वीं क्लास के नतीजे आज यानी 24 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। यहां देखें राजस्थान बोर्ड 8वीं का रिजल्ट। लंबे इंतजार और धड़कते दिलों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका राजस्थान के लाखों बच्चों और उनके माता पिता को बेसब्री से इंतजार था। यह वो तमाम छात्र जिन्होंने दिन रात एक करके इस इम्तिहान के लिए मेहनत की थी, अब वे अपने पसीने की कमाई का फल देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान (बीकानेर) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन नतीजों का ऐलान किया और इसी के साथ आधिकारिक वेबसाइट शाला दर्पण पर रिजल्ट का लिंक लाइव कर दिया गया है।
यहां पढ़ें राजस्थान 8वीं रिजल्ट लाइव अपडेट्स
12 लाख छात्रों ने लिया था हिस्सा
इस साल राजस्थान बोर्ड की 8वीं क्लास की परीक्षा में 12 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था। इतनी बड़ी तादाद में कॉपियों की जांच करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड वक्त में इस काम को अंजाम दिया ताकि बच्चों को अपनी अगली क्लास, यानी 9वीं की पढ़ाई शुरू करने के लिए पूरा और माकूल वक्त मिल सके। जब कोई बच्चा आठवीं का इम्तिहान देता है, तो वो एक तरह से अपने स्कूली सफर के एक अहम पड़ाव को पार कर रहा होता है। ऐसे में नतीजों को लेकर घर परिवार में एक अलग ही किस्म की गहमागहमी और उत्साह का माहौल देखने को मिलता है।
नतीजे देखने के लिए क्या तैयारियां रखें?
चूंकि एक साथ लाखों बच्चे और उनके अभिभावक इंटरनेट पर अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए यह लाजिमी है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक का भारी दबाव होगा। कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपना रोल नंबर (Roll Number) और अपने जिले का नाम एक पर्ची पर लिखकर अपने पास पहले से तैयार रखें ताकि जैसे ही वेबसाइट खुले, आप बिना किसी देरी के अपना नतीजा देख सकें।
ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के बेहद आसान स्टेप्स:
अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो बस इन चार आसान से स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आपको राजस्थान शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in या फिर rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
2. जैसे ही आप होमपेज पर पहुंचेंगे, आपको 'Class 8th Result 2026' का एक लिंक चमकता हुआ नजर आएगा, उस पर क्लिक करें।
3. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपसे आपका रोल नंबर और आपके जिले का नाम पूछा जाएगा। ये जानकारियां वहां सही सही भरें।
4. आखिर में 'View Result' या 'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपकी मेहनत का नतीजा, यानी आपकी मार्कशीट, आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर सामने होगी।
नंबरों की जगह मिलेगा ग्रेड, समझिए पूरा ग्रेडिंग सिस्टम:
आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड 8वीं क्लास में बच्चों को सीधे नंबर (मार्क्स) नहीं देता, बल्कि उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेड दिए जाते हैं। यह ग्रेडिंग सिस्टम 'A' से लेकर 'E' तक काम करता है।
जिन बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है और जिन्होंने 86% से 100% के बीच स्कोर किया है, उन्हें 'A' ग्रेड से नवाजा गया है।
इसके बाद की रेंज के लिए 'B' और 'C' ग्रेड तय हैं।
वहीं 33% से 50% के बीच स्कोर करने वाले बच्चों को 'D' ग्रेड दिया जाता है।
अगर किसी वजह से कोई बच्चा 'E' ग्रेड लाता है, तो उसे उस विषय में फेल या अनुत्तीर्ण माना जाता है।
लेकिन अगर किसी बच्चे को 'E' ग्रेड मिला भी है, तो उसे मायूस होने या हिम्मत हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिंदगी में एक इम्तिहान सब कुछ तय नहीं करता। राजस्थान बोर्ड ऐसे बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री (पूरक) परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें बैठकर वे अपनी कमियों को सुधार सकते हैं और इसी साल 9वीं क्लास में दाखिला ले सकते हैं।
वेबसाइट क्रैश हो जाए तो क्या करें? SMS है बढ़िया जुगाड़
हमेशा देखा गया है कि रिजल्ट के वक्त वेबसाइट का सर्वर बैठ जाता है या काफी धीमा हो जाता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो बिना इंटरनेट के भी आप अपना रिजल्ट अपने फीचर फोन से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना है 'RESULT RAJ8 (स्पेस) अपना रोल नंबर' और इस मैसेज को 56263 पर भेज देना है। चंद ही मिनटों में बोर्ड की तरफ से आपको एक एसएमएस मिलेगा जिसमें आपका पूरा नतीजा और ग्रेड्स लिखे होंगे।
शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कूलों को यह हिदायत भी दे दी गई है कि वो जल्द से जल्द, यानी 25 मार्च तक बच्चों को उनकी प्रोविजनल मार्कशीट मुहैया करा दें, ताकि 9वीं क्लास के एडमिशन का काम बिना किसी रुकावट के रफ्तार पकड़ सके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव