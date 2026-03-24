RBSE Shala darpan 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 8वीं का रिजल्ट, यहां Roll Number से कर सकेंगे चेक
Rajasthan Board 8th Class Result 2026: प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान (बीकानेर) ने पुष्टि की है कि कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम आज, 24 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे घोषित किया जाएगा।
Rajasthan Board 8th Class Result 2026: राजस्थान के लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान (बीकानेर) ने पुष्टि की है कि कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम आज, 24 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे घोषित किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की घोषणा करेंगे, जिसके तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक लाइव हो जाएगा।
इस साल राजस्थान बोर्ड 8वीं की परीक्षा में लगभग 12 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में कॉपियों की जांच पूरी कर ली है, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई (कक्षा 9वीं) के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।
रिजल्ट देखने के लिए तैयार रखें ये जानकारी
परिणाम घोषित होते ही आधिकारिक 'शाला दर्पण' पोर्टल rajshaladarpan.nic.in पर भारी ट्रैफिक होने की संभावना है। छात्र अपना रिजल्ट बिना किसी परेशानी के देखने के लिए अपना रोल नंबर (Roll Number) और जिले का नाम पहले से तैयार रखें।
रिजल्ट चेक करने के 4 आसान स्टेप्स:
- आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर चमक रहे 'Class 8th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर दर्ज करें और अपने जिले का चुनाव करें।
4. 'View Result' पर क्लिक करते ही आपकी मार्कशीट सामने होगी।
ग्रेडिंग सिस्टम: अंकों की जगह मिलेंगे ग्रेड
राजस्थान बोर्ड 8वीं की परीक्षा में छात्रों को नंबरों के बजाय ग्रेड दिए जाते हैं। यह ग्रेडिंग 'A' से 'E' तक होती है।
ग्रेड A: 86% से 100% तक अंक पाने वाले छात्रों को मिलता है।
ग्रेड D: 33% से 50% तक अंक पाने वालों को मिलता है।
ग्रेड E: यदि किसी छात्र को 'E' ग्रेड मिलता है, तो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे छात्रों के लिए बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करता है।
वेबसाइट काम न करे तो क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के शुरुआती समय में सर्वर पर लोड बढ़ने से वेबसाइट धीमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके लिए 'RESULT RAJ8 ROLL NUMBER' लिखकर 56263 पर भेजना होगा।
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे कल, 25 मार्च तक छात्रों को उनकी प्रोविजनल मार्कशीट का विवरण दे दें ताकि 9वीं कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो सके।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
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