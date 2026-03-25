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RBSE 6th 7th 9th 11th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 9वीं 11वीं, छठी, 7वीं रिजल्ट आज, यहां कर सकेंगे चेक

Mar 25, 2026 10:22 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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Rajasthan Board RBSE 6th 7th 9th 11th Result 2026: राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रारंभ से पहले शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज 25 मार्च को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा।

RBSE 6th 7th 9th 11th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 9वीं 11वीं, छठी, 7वीं रिजल्ट आज, यहां कर सकेंगे चेक

Rajasthan Board RBSE 6th 7th 9th 11th Result 2026: राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रारंभ से पहले शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में आज 25 मार्च को मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। इसमें कक्षा 6, 7, 9वीं और 11वीं की स्थानीय परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेंगे। इसी दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से पांच साल के बच्चों का मूल्यांकन भी जारी होगा। अभिभावकों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने के लिए सरकारी स्कूलों में पैरेंट्स-आंगनबाड़ी मीटिंग भी होगी। पीटीएम में शिक्षकों की ओर से अभिभावकों से बच्चों के शैक्षिक स्तर पर व्यक्तिगत चर्चा की जाएगी।

RBSE 9वीं, 11वीं का रिजल्ट 2026 कैसे देखें

ऑफिशियल वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in या education.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर, उपलब्ध रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

अपनी क्लास रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

रोल नंबर और जन्मतिथि डालें।

सबमिट बटन पर क्लिक करें।

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।

5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी

राजस्थान बोर्ड ने बुधवार को 5वीं 8वीं व 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। राजस्थान बोर्ड 10वीं का परिणाम इस बार 94.23 प्रतिशत रहा। लड़कों का 93.63 व लड़कियों का 94.20 प्रतिशत रिजल्ट रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर स्थित राजस्थान बोर्ड ऑफिस पहुंचकर 5वीं 8वीं व 10वीं के नतीजे जारी किए।

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राजस्थान बोर्ड ने 24 दिन में परिणाम जारी कर रचा इतिहास

या शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी के बीच माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महज 24 दिनों में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर नया इतिहास रच दिया है। बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट मार्च माह में ही घोषित किया गया है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने 24 मार्च को 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया, जबकि परीक्षाएं 28 फरवरी को समाप्त हुई थीं। यानी केवल 23–24 दिनों के भीतर परिणाम घोषित कर बोर्ड ने देश में सबसे तेजी से परिणाम जारी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ अजमेर बोर्ड ने बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, जो अब तक सबसे पहले परिणाम जारी करने के लिए जाना जाता था।

इससे पहले बोर्ड आमतौर पर मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य तक परिणाम जारी करता था। इतना ही नहीं, यह पहली बार है जब 10वीं का परिणाम 12वीं से पहले घोषित किया गया है। परंपरागत रूप से पहले 12वीं और उसके 15–20 दिन बाद 10वीं का परिणाम जारी होता था, लेकिन इस बार इस क्रम को भी बदल दिया गया है। अब 12वीं के परिणाम भी जल्द घोषित होने की संभावना जताई जा रही है।

5वीं और 8वीं का रिजल्ट कैसा रहा

5वीं और 8वीं दोनों का रिजल्ट अच्छा रहा है। 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 6 मार्च के बीच हुई थी। इसमें 13,68,947 बच्चे शामिल हुए, जिनमें से 13,33,936 पास हुए। कुल पास प्रतिशत 97.75% रहा। लड़कियों का प्रदर्शन यहां भी लड़कों से बेहतर रहा।

वहीं 8वीं का रिजल्ट भी मजबूत रहा है। इस बार 12,86,220 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 12,45,735 पास हुए। कुल पास प्रतिशत 97.01% रहा। 8वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत 97.57% और लड़कों का 96.52% रहा, यानी लड़कियां करीब 1.05% आगे रहीं।

करीब 2,209 स्टूडेंट्स का रिजल्ट फिलहाल रोका गया है, जिसे बाद में जारी किया जाएगा। वहीं 38,276 स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री में रखा गया है, इनके लिए जुलाई 2026 में दोबारा परीक्षा होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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