Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RBSE 5th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 5वीं का रिजल्ट जारी, 97.75% छात्र हुए पास; छात्राओं ने मारी बाजी

Mar 24, 2026 03:12 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Rajasthan Board 5th Class Result 2026: राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने आज कक्षा 5वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वर्ष 5वीं बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 97.75% रहा है।

RBSE 5th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 5वीं का रिजल्ट जारी, 97.75% छात्र हुए पास; छात्राओं ने मारी बाजी

RBSE Rajasthan Board 5th Class Result 2026: राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने आज कक्षा 5वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। मंगलवार, 24 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे माननीय शिक्षा मंत्री (विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत एवं पंचायती राज विभाग) द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अजमेर स्थित कार्यालय से नतीजों की घोषणा की गई। राजस्थान बोर्ड 5वीं रिजल्ट लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट livehindustan.com पर भी चेक कर सकते हैं।

इस गौरवशाली अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (बीकानेर) और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अजमेर) समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Live : राजस्थान बोर्ड 5वीं 8वीं रिजल्ट जारी, Link, यहां डालें रोल नंबर

शानदार रहा इस साल का परिणाम

इस वर्ष 5वीं बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 97.75% रहा है। सुखद बात यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रिजल्ट में 0.28% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो शिक्षा के स्तर में सुधार का संकेत है।

परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी 2026 से 6 मार्च 2026 के बीच राज्य भर में बनाए गए 18,621 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आयोजित इस परीक्षा में कुल 13,68,947 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 13,33,936 विद्यार्थी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं।

छात्राओं ने गाड़े सफलता के झंडे

नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि एक बार फिर छात्राओं ने छात्रों को पछाड़कर बाजी मारी है। छात्राओं का पास प्रतिशत 97.94% रहा है। तो वहीं छात्रों का पास प्रतिशत 97.59% दर्ज किया गया है। छात्रों की तुलना में छात्राओं का परिणाम 0.35% बेहतर रहा है, जो प्रदेश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान बोर्ड 8वीं का रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक
ये भी पढ़ें:क्या है राजस्थान की विशेष पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप, 5th पास छात्रों को मिलेगा लाभ

4 हजार से अधिक छात्रों का परिणाम रुका

बोर्ड ने जानकारी दी है कि परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों में से 4,371 परीक्षार्थियों का परिणाम विभिन्न तकनीकी या अन्य कारणों से फिलहाल रोक दिया गया है। इन विद्यार्थियों के परिणामों की समीक्षा के बाद इन्हें जल्द ही जारी किया जा सकता है।

रिजल्ट कैसे चेक करें?

अभिभावक और छात्र अपना परिणाम आधिकारिक पोर्टल rajshaladarpan.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें छात्र का रोल नंबर और जिले का चयन करना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है और जो छात्र सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें और अधिक मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Rbse 5th Result rajasthan board 5th class result Rbse Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, RBSE Class 5th 8th Result 2026 Live , RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।